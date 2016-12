10 reguli de aur care accelerează metabolismul

Cu cât este mai rapid metabolismul cu atât vei arde mai multe calorii şi vei slăbi. Descoperă regulile de aur care accelerează metabolismul!

1. Introdu antrenamentul cardio în rutina zilnică

2. Nu sări peste micul dejun

3. Nu uita de cină. Trebuie să fie uşoară!

4. Găseşte soluţii ca să gestionezi stresul

5. Şi antrenamentele scurte de acasă sunt foarte eficiente

6. Ia o gustare după cină

7. Consumă mai multe fibre

8. Consumă ciocolată neagră când ţi-e poftă de dulce

9. Include ardeiul iute în mâncărurile tale

10. Bea mai multă apă

Există lucruri pe care le poţi face ca să ai un metabolism rapid, ajutându-te astfel foarte mult în procesul de slăbire. Atunci când ai observat că nu mai reuşeşti să dai jos kilogramele în plus şi stagnezi, trebuie să respecţi aceste reguli de aur care accelerează metabolismul şi favorizează în continuare arderea grăsimilor:Studiile recente au arătat că 45 de minute de cycling (bicicletă statică) au un impact asupra organismul şi la 14 ore după ce ai terminat antrenamentul. Asta înseamnă că dacă arderea caloriilor continuă chiar şi la o zi după ce ai făcut cycling. Potrivit specialiştilor, 2-3 şedinţe de cycling pe săptămână te ajută să pierzi aproximativ 500 de grame de grăsime în două săptămâni. Efectul acestui antrenament cardio este foarte puternic asupra metabolismului şi te va ajuta să slăbeşti sănătos.Nu lăsa să treacă mai mult de o oră de la trezire pentru a lua micul dejun sănătos. Acesta are un efect puternic asupra metabolismului şi te va ajuta să slăbeşti, conferindu-ţi şi energia necesară pentru a începe ziua în forţă.Potrivit specialiştilor, cele 6 mese (3 principale şi 3 gustări) sunt importante pentru a accelera metabolismul şi a favoriza arderea grăsimilor. Porţiile mici, alimentele sănătoase şi integrale sunt cele care te vor ajuta atât să slăbeşti cât şi furnizezi corpului nutrienţii de care are nevoie.Atunci când eşti stresat, nivelul cortizolului (hormonul stresului) creşte şi acest lucru încetineşte metabolismul. Meditaţia, exerciţiile de respiraţie şi cursurile de yoga sunt printre cele mai eficiente metode de relaxare şi eliminare a stresului.Dacă nu ai timp de sală nu înseamnă că nu poţi să faci acasă măcar 10 minute de exerciţii fizice intense.Specialiştii susţin că şi aceste antrenamente scurte şi intense te pot ajuta să arzi până la 200 de calorii.O gustare sănătoasă care să aibă între 100-200 de calorii te va ajuta să menţii nivelul glicemiei, astfel că organismul va continua să ardă grăsimi în timpul somnului.Cerealele integrale îşi măresc volumul odată ajunse în stomac, astfel că senzaţia de saţietate va fi una rapidă şi de durată. Acest lucru te va ajuta să mănânci mai puţin la următoarea masă şi să faci alegeri sănătoase. Orezul integral, terciul de ovăz sau orz sunt printre cele mai săţioase şi le poţi alege la micul dejun sau la masa de prânz.Datorită substanţelor antioxidante din conţinutul său, ciocolata neagră cu peste 70% cacao te revigorează şi accelerează metabolismul. Poţi să consumi zilnic 2-3 pătrăţele pentru a-ţi potoli pofta de dulce, deoarece s-a dovedit de nenumărate ori ca fiind un adjuvant important în curele de slăbire.Fulgii de ardei iute sunt mereu la îndemână şi îi poţi presăra peste orice mâncare. Ardeiul iute este recunoscut pentru faptul că accelerează metabolismul şi ajută la slăbit. De asemenea, un alt condiment pe care trebuie să-l foloseşti cu regularitate este scorţişoara, deoarece reglează glicemia în sânge şi accelerează metabolismul să ardă grăsimile.Un studiu recent arată că persoanele care obişnuiesc să consume zilnic 8-12 pahare mari cu apă ard mult mai multe grăsimi, în comparaţie cu cei care nu beau mai mult de 4 pahare cu apă. De asemenea, ceaiul de ghimbir şi cel verde trebuie consumate zilnic, deoarece sunt recunoscute pentru faptul că accelerează metabolismul şi stimulează arderea grăsimilor.