Topul celor mai nedorite cadouri de Crăciun şi ce să cumperi în schimb

După ce ai trecut în revistă tot ce ai vrea să primeşti de Crăciun sau ce crezi tu că aşteaptă cei dragi din partea ta, nu uita să citeşti şi următorul top al celor mai nedorite cadouri de Sărbători. Nu de alta, dar din lipsă de bani, timp sau inspiraţie facem uneori alegeri total neinspirate care ar putea fi evitate foarte uşor.

Pijamale

Tocmai de aceea, iată cele mai nedorite cadouri de Crăciun, dar şi câteva alternative excelente şi binevenite, mai ales acum, pe ultima sută de metri.



Copil sau adult, nu credem că e cineva care să se bucure cu adevărat atunci când primeşte pijamale, oricât de haioase sau comode ar fi ele. În general, lucrurile astea se iau personal şi, oricum, cu siguranţă au mai rămas ceva pijamale noi de la cadourile din anii precedenţi.

Alternativa: O sticlă care filtrează apa de la robinet

O sticlă care filtrează apa, de exemplu modelul BRITA, este soluţia ideală pentru cei care vor să se hidrateze corespunzător şi, în acelaşi timp, să rămână activi. Sticla Fill&Go Active are un mare avantaj: mobilitatea. Aşadar, o poţi lua cu tine oricând şi oriunde, bucurându-te de apa proaspăt filtrată cu ajutorul filtrului disc special conceput. Astfel, apa potabilă de la robinet ajunge la tine fără gust sau miros de clor, fără impurităţi, calcar sau metale grele în exces.

Bonus: sticla are capacitatea de 600 ml, înălţimea de 22 cm, diametrul de 7.2 cm şi vine în mai multe opţiuni de culori (albastru, roz, mov şi verde).

Pe site-ul pentrugatit.ro ai chiar şi o campanie de Crăciun cu reduceri de până la 50% la produsele BRITA. În plus, cumpărăturile de minim 200 lei te înscriu automat în tragerea la sorţi pentru unul dintre cele 10 premii: 5 vouchere de cumpărături Kitchen Shop, 3 sticle filtrante Fill&Go Active şi 2 carafe filtrante Fill&Serve.

Decoraţiuni de Crăciun



Chiar dacă de efect, decoraţiunile de Crăciun nu sunt o idee bună pentru cadourile din perioada asta. Fiecare îşi alege culorile, tema şi obiectele necesare, aşa că este foarte posibil să iei ceva care să nu se potrivească acestui context.

Alternativa: O sticlă de vin, într-un ambalaj de efect!

Sunt tot felul de oferte acum, aşa că asigură-te că achiziţionezi un vin bun, dar fii atent şi la modul de ambalare! Un coş inedit, un pachet care să conţină şi alte produse – trebuie să găseşti ceva care să surprindă în mod plăcut!

Un tricou cu un mesaj inscripţionat



O atenţionare mai mult pentru persoanele care nu prea ştiu limba engleză sau nu sunt sigure că cel care va primi tricoul inscripţionat chiar vrea să “defileze” cu acel mesaj. Acestea sunt cele două riscuri: de fapt, textul de pe tricou transmite altceva decât înţelegi tu şi persoana pentru care îl cumperi nu e amatoare de asemenea mesaje mai mult sau mai puţin evidente.

Alternativa: O pereche de mănuşi!

Toţi avem nevoie de mănuşi iarna, nu? Aşadar, “potriveşte” un pic stilul mănuşilor cu cel al persoanei dragi pentru care le cumperi şi eşti aproape gata! Mai ai nevoie doar de un ambalaj de efect şi eşti pregătit pentru Sărbători!

Şosete în număr nelimitat!



Poate cele mai populare cadouri de Crăciun sunt şosetele. Şi cele mai nedorite şi nepotrivite, am adăuga noi! Ţine-te deoparte de variantele acestea sigure, e drept, însă total neinspirate pentru un asemenea moment festiv.

Alternativa: Cană filtrantă pentru apă!

Asemănătoare cu sticla filtrantă pentru apă ca mecanism, cana BRITA vine cu unele avantaje suplimentare. Are o capacitate mult mai mare (3.5 l), un Calendar care te avertizează când trebuie să schimbi cartuşul, iar apa fără gust și miros de clor o poţi folosi şi la gătit, băuturi reci sau calde, toate preparatele având un gust mult mai bun etc.

Dacă îţi surâde această idee, îți reamintim că aici ai reduceri la toate produsele BRITA, dar şi o promoţie în care poţi intra şi câştiga unul dintre cele 10 premii, şi ele o variantă perfectă atât pentru tine, cât şi pentru celelalte cadouri de Crăciun.

Trening flauşat



Cu ce mai stăm prin casă? Ei bine, familia sau prietenii par a şti mereu mai bine decât noi, iar răspunsul este universal: cu un trening flauşat! De câte ori nu te-ai simţit ca un ursuleţ îmbufnat probând pantalonii şi bluza de la un costum nu tocmai pe placul tău? Ei bine, da, dacă ştii şi tu senzaţia asta, taie treningul flauşat de pe orice listă de cadouri.

Alternativa: O eşarfă clasică şi versatilă

Nu poţi da greş cu o eşarfă de calitate, utilă acum, în sezonul rece, dar şi versatilă. Aşadar, gândeşte-te întâi cui i-o vei dărui şi alege o variantă care să se potrivească cu personalitatea acestuia! Atât de simplu!