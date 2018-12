Spiritul Crăciunului: 7 povești despre întâlnirea cu Moșul

Moș Crăciun are foarte multe cadouri de adus în fiecare an, dar niciodată nu dezamăgește copiii. Descoperă povești comice sau emoționante despre întâlnirea cu Moșul, care te vor face să simți atmosfera de sărbătoare.

Moșul vine în fiecare iarnă și cadourile de sub brad sunt o amintire specială. Întâlnirea cu Moș Crăciun este mereu diferită, iar sărbătorile de iarnă aduc zâmbete, bucurie și multe glume.



Iată câteva povești interesante despre întâlnirea cu Moșul:

1. „Anul trecut am dus-o pe nepoata mea să-l vadă pe Moș Crăciun și i-a dat lista cu jucăriile pe care și le dorea. O săptămână mai târziu s-a întâlnit cu un alt Moș Crăciun la mall, iar când acesta s-a oprit și a întrebat-o ce cadouri își dorește, Kylie a fost foarte indignată și i-a spus că, dacă nu își amintește după o săptămână, cum va reuși să aducă tot ce trebuie în noaptea de Crăciun?”, povestește Mary Paul, din Wisconsin.

2. „În seara de Crăciun am auzit cum bătea cineva la ușă. Era Moș Crăciun, avea un costum roșu, barbă și tot ce trebuie! Părinții mei i-au spus să intre, a început să facă poze cu noi și a mâncat prăjiturelele pe care le făcusem. După aproximativ 40 de minute ne-a urat Crăciun fericit și a plecat. După ce s-a închis ușa ne-am uitat unii la alții și am întrebat cine l-a chemat pe Moșul? Nici până astăzi nu știm cine a fost”, povestește Kathy Brody, din California.

3. „Cu 7 ani în urmă am avut niște zile foarte aglomerate la serviciu exact înainte de Crăciun și mi s-a părut că nu mă mai interesează deloc această sărbătoare. Tocmai când eram în mașină, iar semaforul era roșu, m-am uitat la mașina veche din lateral și în ea era chiar Moș Crăciun fredonând un cântec de sărbătoare. Când m-a văzut s-a întors spre mine și mi-a urat Crăciun fericit. Nu avea nicio grijă și atunci am hotărât că așa vor fi și sărbătorile mele în fiecare an: pline de bucurie și entuziasm”, relatează Thomas Warrner, din Florida.

4. „În timp ce eu și fiul meu Mike eram în drum spre mall am trecut pe lângă un Moș Crăciun care era la benzinărie și i l-am arătat, dar a spus că nu are cum să fie Moșul și că a furat un costum. M-am întristat, gândindu-mă că nu mai crede în Moș Crăciun. După ce am ajuns la mall și am văzut coada la care trebuia să așteptăm pentru a-l întâlni pe Moșul de acolo Mike mi-a spus că în sfârșit l-am găsit și că vrea neapărat să-l vadă”, povestește Michael Fahey, din Illinois.

„Un prieten m-a rugat să mă costumez ca Moș Crăciun și să-i fac o surpriză băiatului lui. Am mers în vizită la ei, m-am schimbat la baie, am adus cadouri și am făcut multe poze. După o jumătate de oră m-am întors la baie pentru a mă schimba în hainele mele obișnuite, apoi am ieșit. Băiețelul a intrat după mine și a început să-l caute pe Moș Crăciun. În cele din urmă a ajuns la o concluzie logică, a ridicat capacul toaletei și i-a urat călătorie plăcută”, povestește Kevin Cuddihy, din Virginia. 5., povestește Kevin Cuddihy, din Virginia.

„Fusese un an foarte dificil. Eram singur și îmi creșteam cele două fetițe, tocmai devenisem șomer și nu mai aveam bani deloc. Pentru că nu aveam de ales am vorbit cu ele și le-am spus că în acel an cadourile noastre vor fi dragostea și atașamentul reciproc, dar după aceea s-a întâmplat ceva neașteptat. Am câștigat 1.000 de dolari la un concurs! Am ținut secretul, m-am dus să cumpăr cadouri de Crăciun și am petrecut seara de Ajun împachetând cadouri pentru fetițele mele și gândindu-mă cât de surprinse vor fi. În dimineața următoare, când mă duceam să pun cadourile sub brad, am înghețat! Acolo erau deja zeci de cadouri, toate cu numele meu pe ele. , povestește Andrew Shecktor, din Pennsylvania. 6., povestește Andrew Shecktor, din Pennsylvania.

7. „Când Moș Crăciun a venit la azilul la care lucram, prima pacientă pe care a vizitat-o a fost Margaret. Nu se putea ridica din pat, dar a fost încântată să-l vadă. Atunci când Moșul a întrebat-o ce și-ar dori de Crăciun a spus că un sărut pe frunte ar fi minunat. Moș Crăciun s-a aplecat, a sărutat-o pe frunte și a adăugat o binecuvântare. După aceea i-a vizitat pe toți ceilalți pacienți, iar la final a întrebat dacă poate să-și ia la revedere de la Margaret. O asistentă i-a spus că Margaret decedase la numai câteva secunde după ce vorbise cu Moș Crăciun. I-a mulțumit asistentei și a plecat repede. Foarte rar am văzut lacrimile lui Moș Crăciun și nu am uitat niciodată acel moment”, povestește Stephen Rusiniak, din New Jersey.