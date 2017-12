Un exemplu de urmat! Povestea emoționantă a unui părinte divorțat

Citește o poveste emoționantă despre cum ar trebui să se comporte cuplurile după un divorț, în special atunci când sunt implicați și copiii!

Divorțul este un proces dificil, în special atunci când sunt implicați și copiii. Separarea părinților este una dureroasă și poate să producă o traumă atât pentru cei doi cât și pentru copii. De aceea, cel mai bun lucru pe care-l poate face un cuplu divorțat este acela de a lăsa deoparte toate mândriile și a încerca să rămână în relații bune, de dragul copiilor.





Acets bărbat este un exemplu pentru familia lui și demonstrează că poate să existe înțelegere și respect chiar și după un divorț. Povestea lui a stârnit multă admirație și este un exemplu de urmat pentru cuplurile divorțate.





Când soția lui l-a rugat să cumpere medicamente pentru că fetița lor avea nevoie de ele, bărbatul nu a avut nicio ezitare și a apărut imediat la ușa casei cu cumpărăturile în brațe. În momentul în care a vrut să pună medicamentele în frigider a văzut ceva ce i-a frânt inima. În afară de o sticlă de apă și mâncare pentru bebeluși, frigiderul era complet gol.





S-a întristat profund când a văzut că frigiderul este gol, deoarece chiar dacă este divorțat de mama copilului său, continuă să-i poarte un mare respect și își amintește cu drag de momentele frumoase pe care le-au petrecut împreună. Așa că nu a stat pe gânduri, ci s-a dus să rezolve problema, oprindu-se în primul supermarket ca să-i cumpere mâncare.





După care a luat decizia de a scrie povestea sa pe Facebook ca să dea un exemplu și altor cupluri care trec printr-o situație similară.Mesajul său este unul simplu și trebuie să-l citești!





„Fosta mea soție muncește foarte mult, este nevoită să petreacă foarte multe ore la muncă, însă este o mamă extraordinară. Are grijă de toate în casă, plătește toate facturile. Astăzi m-a rugat să îi cumpăr fetiței noastre un medicament de care avea nevoie și am făcut acest lucru imediat, fără nicio ezitare pentru că în ciuda faptului că nu mai suntem împreună, o respect și vreau să știe că voi fi mereu lângă ea când va avea nevoie de ajutorul meu. Am vrut să mă asigur că are suficientă mâncare pentru următoarele săptămâni și să se simtă protejată. Știu că dacă este este bine, va avea energia și forța necesare să aibă grijă de fiica noastră. Acest lucru este foarte important pentru mine și mă face fericit. Dacă te îngrijorezi doar în privința copilului și nu-i acorzi atenția necesară fix persoanei care ți-a dat ocazia să ai o minune în viața ta înseamnă că nu gândești deloc matur. Este timpul să îți asumi responsabilitățile și să fii în continuare un sprijin atât pentru copil/copii cât și pentru mama lor”, scrie bărbatul în postarea lui.





Este un exemplu demn de urmat!