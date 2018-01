În fiecare an, fotografii din întreaga lume se înscriu în competiția organizată de compania Junebug Weddings, în cadrul căreia sunt desemnate cele mai reușite fotografii de nuntă.

Pentru anul 2017 au fost înscrise aproape 9000 de imagini, din care specialiștii le-au ales pe cele mai bune.





Fie că sunt emoționante, amuzante, exotice sau cu totul deosebite, toate aceste imagini reușesc să transmită mesaje puternice pentru că surprind momente unice din viața celor care au făcut marele pas în 2017.





Descoperă câteva dintre cele mai reușite fotografii de nuntă selecționate în cadrul concursului Junebug Weddings Best of the Best Wedding Photo Contest.