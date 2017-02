Cum arată în interior o casă foarte îngustă. Vei avea o surpriză! - FOTO

Această căsuţă are 55 de metri pătraţi, dar forma triunghiulară te poate induce în eroare. Interiorul arată cum nu te-ai aştepta.

Se spune că nu este corect să judeci o carte după copertă şi un om după înfăţişare. Acest lucru este valabil şi pentru case, în special pentru una micuţă din Japonia, relatează site-ul Bored Panda Cu un design conceput de firma de design Mizuishi Architects Atelier, locuinţa are o formă de triunghi, fiind mărginită de un râu şi de o stradă. E destul de îngustă, dar are o suprafaţă de 55 de metri pătraţi şi oferă tot confortul, întrucât spaţiul limitat este foarte bine exploatat.Pereţii sunt vopsiţi în alb, dând impresia de spaţiu mai mare şi de lumină.Casa are două etaje, cu un dormitor la primul, bucătărie şi un living la al doilea, plus o cămăruţă mică la mezanin, la care se poate ajunge coborând pe o scară, de la parter.