Experienta unei mame: Cum lupt cu răceala copilului. Trusa mea magică

Nimic nu-mi strică zilele așa cum o fac virozele copilului! Urăsc cel mai mult pe lume să mă trezesc dimineața și să aud o respirație greoaie, de nas înfundat și să-l simt febril când îl ating.

Dacă e ceva care să mă scoată complet din circuit, atunci asta e! Nu mă sperie răceala în sine, cât mă sperie indispoziția copilului în astfel de episoade. Se enervează cumplit când are nasul înfundat sau când tușește și îl enervează aproape orice când are febră și nu se poate ridica din pat. Pe lângă a avea grijă de el cu supe, ceaiuri și altele aferente răcelii, merg ca pe coji de nucă să am grijă de toate emoțiile cu care se încarcă de fiecare dată când e neputincios în fața bolii.

Am să scriu mai jos, care e arsenalul meu de luptă, în speranța că poate ajuta și alte mame ca mine:

Supa de pui sau de găină

E o regulă la noi: cum văd semne de răceală, pun la făcut supa de pui/găină cu găluște sau cu tăieței de casă. De preferat, pe cât posibil, ca puiul sau găina să fie de țară, de curte. Dacă nu, se găsesc și în comerț variante bune.

Este remediul bunicii mele și duc mai departe tradiția. În fond, bunica mea știa ce știa! Preparată cu toate rădăcinoasele, supa de pui este bogată în aminoacizi și antioxidanți, iar carnea de pui, bogată în cisteină, ajută organismul la eliminarea secrețiilor.

Ceaiurile antirăceală

Zilele cu răceală sunt cele în care ceaiul se prepară într-o oală, și nu în ibric. Trec automat la o cantitate mai mare și jonglez cu ierburi, și flori. Nu lipsește mușețelul, teiul, menta, socul, ghimbirul, salcia, mierea și lămâia.

Mușețelul ajută mucoasa faringiană, calmează durerile în gât, ameliorează răgușeala și calmează tusea.

Teiul are efecte sedative și calmante și-l ajută să doarmă cât de cât mai bine.

Ghimbirul întărește imunitatea, are efecte antiinflamatoare, antiseptice, ajută la scăderea febrei, la calmarea tusei și desfundarea nasului.

Socul ajută la eliminarea secrețiilor bronșice și stimulează capacitatea naturală de apărare a organismului, ușurează respirația și favorizează transpirația abundentă în stările febrile.

Scoarța de salcie ajută la funcționarea normală a aparatului respirator.Conține acid salicilic (aspirină) și e folosită încă din Antichitate ca remediu împotriva febrei.

Somnul

Somnul este medicament! Organismul are nevoie de somn pentru a se reface - este la fel de important ca apa și mâncarea. În perioade de luptă cu boala, este esențial. De aceea. ceaiurile calmante și masajul îl ajută să adoarmă. Am grijă să doarmă cât mai mult întotdeauna, pentru că somnul ajută și creierul și imunitatea și planul emoțional și, cu atât mai mult, face minuni și în lupta cu aceste episoade de răceală.

Ajutoarele mele cele mai importante

Am mereu în casă câteva ajutoare care nu m-au dezamăgit niciodată până acum: folosesc spray-uri nazale și pentru gât și tablete de origine naturală care acționează de la primele simptome. E foarte important să intervincu ele chiar de la primele semne.

Și, dragile mele, mai aveți nevoie de multă răbdare, dar asta sigur știți și voi! Sănătate multă și un sezon rece cu cât mai puține viroze!