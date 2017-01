Cum să desfunzi nasul copiilor

Nasul copilului tău este înfundat. Ce este de făcut? La copiii cu vârsta mai mică de 3 ani, s-ar putea să fie o provocare să desfunzi nasul.

Sugarii și copiii mici răcesc adesea, deoarece abia încep să își dezvolte sistemul imunitar. Însă există multe ale cauze posibile ale congestiei nazale. Multe dintre tratamente sunt recomandate doar copiilor mai mari de 4 ani. Însă nu ar trebui să recurgi la medicamentele pentru răceală ca să desfunzi nasul copiilor. Acestea pot fi periculoase pentru sugari și copiii mici. Din fericire, există multe alte tratamente sigure și eficiente pe care le poți încerca.





Tratamente pentru nasul înfundat la copii





Înainte de a merge cu cel mic la doctor, pentru a stabi cauza nasului înfundat, poți apela la câteva remedii sigure pentru copii.





Remedii pe bază de vapori





Folosește un umidificator sau un vaporizator, pentru a ajuta la umezirea aerului în camera copilului, în timpul somnului. Pune umidificatorul aproape de cel mic, însă undeva unde nu este la îndemâna copilului. Pentru a evita dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului, schimbă apa în fiecare zi, curăță și usucă vaporizatorul conform instrucțiunilor cu care a venit.





Dacă nu ai un umidificator, fă o excursie la baie cu cel mic. Pornește apa fierbinte în cadă sau în chiuvetă, pentru a crea abur în baie. Stați împreună în cameră timp de 15 minute. De asemenea, îi poți face o baie caldă celui mic.





Remedii pe bază de soluții saline





Utilizează o soluție nazală salină, pentru a ajuta la hidratarea sinusurile celui mic și la decongestionarea mucusului.Poți aspira secrețiile nazale cu o seringă specială de la farmacie, concepută pentru copii mici, în cazul în care cel mic nu știe să-și șteargă nasul singur încă. Asigură-te că speli și usuci seringa imediat după folosire. Unele soluții saline conțin și medicamente. Evită-le pe acestea. Folosește doar picături nazale saline simple.





Cum să ameliorezi nasul înfundat la copii





Pune câteva prosoape sub capul celui mic, sub saltea sau sub cearșaf, în timpul somnului. În felul acesta, îi vei ridica ușor capul copilului, lucru care îi poate ameliora nasul înfundat. Nu folosi niciodată perne ca să ridici capul copilului tău. Pernele îl pot sufoca. Iar prosoapele se pun întotdeauna sub saltea / cearșaf, nu direct sub capul copilului.





De asemenea, încurajează-l pe cel mic să bea mai multă apă. Fluidele ajută la subțierea mucusului. Chiar și câteva guri în plus de apă pe parcursul zilei îl vor ajuta pe cel mic să amelioreze nasul înfundat.





Tu ce alte metode prin care desfunzi nasul copiilor mai cunoști?