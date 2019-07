Copilul tău are nevoie să socializeze mai mult? 4 semne problematice

Una dintre cele mai dificile responsabilități ale unui părinte este să-și ajute copilul să se adapteze din punct de vedere social. În situația în care copilul tău trebuie să socializeze mai mult este important să observi manifestările specifice pentru a putea să-l ajuți să se integreze și să aibă mai mulți prieteni.

Copiii sunt de multe ori stângaci sau devin nesiguri când se confruntă cu o situație nouă, iar în unele cazuri este posibil chiar să fugă când un vecin nou îi salută ori să răspundă dezinteresat. În rolul de părinte va trebui să-i înveți bunele maniere, empatia, tacticile de negociere și felul în care trebuie să accepte uneori compromisurile.

Indiferent dacă observi anxietatea din punct de vedere social sau nu la copilul tău, există foarte multe lucruri pe care le poți face pentru a stimula procesul de adaptare și pentru a-l ajuta să se relaxeze chiar și în contextul în care interacționează cu persoane noi sau dacă se află într-un loc aglomerat.

„Pentru a-l încuraja pe cel mic să socializeze este foarte important să-l pregătești. Vorbiți despre ce veți face, pe cine va vedea în locul în care veți merge și cât de distractiv va fi totul. După ce sosiți acordă-i copilului un interval pentru a se obișnui cu atmosfera. Vorbește cu ceilalți copii și adulți, în timp ce ai copilul alături”, recomandă dr. Mayra Mendez, psiholog.



Iată ce semne îți arată că trebuie să socializeze mai mult:



1. Îi este foarte greu să împartă diferite lucruri cu alți copii

Este adevărat că în general copiii nu sunt foarte flexibili când vine vorba despre jucăriile lor sau felul de mâncare preferat și inclusiv unii adulți au probleme cu această abilitate. Principalul inconvenient când nu poate împărți ceva cu cei din jur este acela că nu va poseda abilitățile necesare de negociere. Discuțiile cu alți copii și poziționarea în situații în care își dă seama că este în avantajul lui să le ofere și celorlalți din ceea ce are vor crea această abilitate extrem de utilă atât în anii copilăriei, cât și la vârsta adultă.



2. Devine foarte anxios când este înconjurat de multe persoane

Știi acel sentiment când pășești într-o încăpere plină de persoane și nu cunoști pe nimeni? Dacă pentru tine ca adult este un moment dificil imaginează-ți cât de intimidat se va simți copilul tău. „Anxietatea socială se întâlnește des în rândul copiilor, dar unii sunt mai afectați de situațiile sau decorul nou”, spune dr. Mendez.

Deși este adevărat că unor copii le ia mai mult timp să se adapteze unui context care include multe persoane, este esențial să vezi că progresează lent.Abține-te când simți nevoia să intervii și să-l „salvezi” pentru că trebuie să-i dai șansa de a-și reveni singur și de a se consola într-o manieră proprie. Ajutorul util pe care îl poți da se referă la formularea laudelor sau aprecierilor când cel mic răspunde pozitiv, când se uită în ochii altor persoane sau când se joacă alături de ceilalți copii.



3. Te ține strâns și nu-ți dă drumul

„Dacă observi că nu-ți dă drumul deloc este posibil să aibă dificultăți când trebuie să socializeze. Unii copii sunt introvertiți, remarcându-se prin faptul că sunt mai liniștiți, tăcuți, retrași sau prudenți. Și mișcările lente îți arată acest lucru, ca și capacitatea de a observa în liniște mediul din jurul lor. Copiii pot ezita să interacționeze cu cei de vârsta lor sau cu adulții, dar depinde și de temperamentul individual”, spune dr. Mendez.

Este esențial să lași copilul să se adapteze în ritmul lui și să încerci să-l integrezi într-un grup de cel mult 4 copii dacă este mai retras. Poți să inviți aceiași copii și acasă pentru a se juca împreună, facilitând astfel o atmosferă relaxată pentru copil și eliminarea senzației de presiune.



4.

Dacă se enervează ușor și are tendința de a deveni agresiv cu restul copiilor este un semn că are nevoie de empatie. „Copiii vor beneficia în urma interacțiunii cu tovarășii de joacă într-un context nou. Este util ca grupul să primească din când în când și alți membrii pentru a se stimula flexibilitatea și toleranța, precum și capacitatea de rezolvare a problemelor. Numai interacțiunea socială îi va demonstra copilului de ce are nevoie să se înțeleagă cu ceilalți”, explică dr. Mendez.

Totul pornește de la exemplul oferit de părinți. Dacă îl îmbrățișezi des și îi arăți că este iubit nu va mai reacționa în mod agresiv. De asemenea, în momentele problematice trebuie să intervii și să-i explici modalitățile alternative pentru a utiliza cuvintele și de ce trebuie să aștepte să-i vină rândul sau să-și primească porția.