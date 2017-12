Ce jucării sunt cele mai potrivite pentru copii în funcție de vârstă

Jucăriile sunt extrem de importante nu doar pentru divertismentul celor mici, ci și pentru dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor. Procesele de descoperire și de învățare a mediului înconjurător încep încă din primele zile de viață, așa că tot de atunci acestea trebuie ajutate cu jucării. Așadar, nu trebuie să existe o ocazie specială, cum ar fi Moș Crăciun, pentru ca cei mici să primească în dar jucării pentru copii.

1. Jucării copii de la 0 la 6 luni:

2. Jucării copii de la 6 la 12 luni:

3. Jucării pentru copii de la 12 la 18 luni:

4. Jucării copii de la 18 la 24 de luni:

5. Jucării copii de la 2 la 3 ani:

Cu toate acestea, există o vârstă pentru fiecare. E valabil și în cazul jucăriilor de copii . Nu toate jucăriile merg la orice vârstă și nu toate jucăriile sunt potrivite pentru orice copii. Ține cont de următoarele sugestii în funcție de vârsta celor mici atunci când le cumperi jucării și totul va fi nemaipomenit.În primele luni din viață, cele mai potrivite jucării pentru copii sunt zornăitoarele, telefoanele mobile de jucărie, jucăriile de pluș, jucăriile de gumă, jucăriile pentru dentiție, păturicile cu activități etc.Pe măsură ce copiii se apropie de primul an de viață, jucăriile din viața lor pot deveni mai complexe. Mingile de diferite dimensiuni, jucăriile din materiale textile, jucăriile cu sunete și lumini, cărțile din plastic etc. sunt foarte potrivite pentru această etapă.La un an sunt binevenite jocurile cu forme (puzzle, jocuri educative, machete, jocuri cu figuri geometrice...), pentru că au grade puțin mai ridicate de dificultate. Astfel, jocurile puzzle cu puține piese sunt pentru copiii de un an și cele mai complexe, cu mai multe piese, sunt potrivite pentru copii de la cinci ani în sus.La această vârstă sunt tot mai importante dezvoltarea motricității, coordonarea ochi-mână, diferențierea formelor și culorilor, dezvoltarea raționamentului, a organizării spațiale, a atenției, concentrării etc. Jucăriile de pluș, cuburile tip LEGO, jucăriile de plastic, jucăriile de împins sau de tras, premergătoarele etc. sunt tot atâtea opțiuni pentru copii de această etate.Acum este momentul în care copiii sunt atrași de mașinuțe, camioane, triciclete, table de desenat/colorat, acuarele, carioci, instrumente muzicale, jocuri cu forme geometrice, păpuși, animale de pluș etc.Tricicletele continuă să-i fascineze pe copii și după vârsta de 2 ani. Cuburile, cărucioarele, jocurile educative și de inteligență , puzzle-urile, jocurile de desenat, bucătăriile de jucărie, plastilina, tobele și chitarele, cărțile cu primele cuvinte, cărțile de povești în imagini etc. sunt fascinante pentru copiii între 2 și 3 ani. Aceasta este vârsta la care încep să fie observabile și cultivabile anumite pasiuni, precum desenatul, muzica sau cititul.Gadgeturile trebuie introduse cu măsură în viața copiilor tot la acestă vârstă. Moderația este cuvântul cheie când vine vorba despre aceste jucării pentru copii. Jocurile și culorile telefoanelor mobile sau tabletelor îi vor fascina pe cei mici, care vor demonstra o capacitate extraordinară de coordonare și dezvoltare a dexterității cu care vor opera aceste dispozitive.