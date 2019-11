De Black Friday, clienții care achită cu Mastercard sau Maestro pot câștiga un BMW I3

Pe 15 noiembrie, eMAG și Mastercard pun la bătaie un BMW I3. Demersul face parte dintr-un parteneriat de lungă durată dintre Mastercard și eMAG, care încurajează plățile cu cardul în rândul consumatorilor.

De Black Friday, Mastercard și eMAG lansează o nouă campanie de promovare a plăților electronice care va fi valabilă o singură zi, pe 15 noiembrie. Campania reprezintă continuarea unei lungi colaborări pe care Mastercard și eMAG o au împreună, cu scopul de a încuraja clienții să își achite cumpărăturile online folosind cardul, pentru a beneficia de plăți mai rapide și sigure.

Astfel că, în ziua de 15 noiembrie, toți consumatorii care achită online pentru o comandă realizată pe site-ul www.emag.ro sau în aplicația de mobil eMAG, prin intermediul unui card Mastercard sau Maestro salvat în contul personal eMAG, vor fi înscriși automat în cursa pentru un BMW I3. Cardul poate fi salvat înainte sau în momentul unei tranzacții, accesând contul personal eMAG sau prin intermediul aplicației de mobil eMAG.

„Black Friday este ziua cu reduceri așteptate de cei mai mulți români. Tocmai de aceea, Mastercard și-a dorit să le ofere un motiv în plus de bucurie în ceea ce privește perioada promoțională și să îi recompenseze pe cei care achită cumpărăturile online cu această ocazie. Mai mult, suntem bucuroși să continuăm un parteneriat alături de eMAG prin care, de-a lungul timpului, am pus la dispoziția consumatorilor soluții de plată ce îndeplinesc cele mai înalte standarde de sercuritate, fiind in același timp îndeplinite prin câțiva pași simpli”, spune Ada Iftodi, Marketing Manager, Mastercard România.

„Ne propunem să oferim clienților noștri experiențe cât mai bune și inedite de cumpărare și ne bucurăm că și anul acesta, de Black Friday, putem să venim către ei cu o astfel de propunere. Procentul în continuă creștere al celor care efectuează plăți cu cardul este pentru noi o confirmare a încrederii tot mai mari pe care plățile online o inspiră, iar această încredere merită răsplătită”, a spus Mircea Balica, Payments Platform Manager, eMAG.

Campania face parte din cadrul demersurilor suținute de Mastercard pentru siguranța și rapiditatea plăților online. În cadrul aceluiași parteneriat, în luna iunie, Mastercard și eMAG au lansat serviciul Instant Money Back, disponibil tuturor clienților care își achită cumpărăturile online cu un card Mastercard sau Maestro salvat în contul personal eMAG.Serviciul folosește tehnologia MoneySend dezvoltată de Mastercard pentru a facilita transferul rapid de bani. Prin intermediul acestuia, clienții pot primi contravaloarea produselor returnate în maximum 30 de minute, pentru produsele returnate în perioada de 30 de zile oferită de eMAG.

Câștigătorul campaniei va fi ales prin tragere la sorți. Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite pe https://www.emag.ro/guide/campanie-tombola-mastercard-2019





Despre Mastercard

Mastercard, https://www.mastercard.ro , este o companie de tehnologie în industria globală de plăți. Operăm cea mai rapidă rețea de procesare a plăților din lume, oferind un liant între consumatori, instituții financiare, comercianți, autorități și companii din peste 210 țări și teritorii. Produsele și soluțiile Mastercard fac activitățile zilnice de comerț – cum ar fi cumpărăturile, călătoriile, derularea unei afaceri sau managementul finanțelor – mai simple, mai sigure și mai eficiente pentru toată lumea.Urmăriți-ne pe Twitter: participați la discuțiile de pe blogul Beyond the Transaction și înregistrați-vă pentru cele mai noi știri.

Despre eMAG

Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieței de comerț online din România care exportă know-how și tehnologie românească în Bulgaria, Ungaria și Polonia. De 18 ani eMAG investește constant în servicii bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienții să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde. Clienții beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum 30 de zile drept de retur, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, Service Pick Up and Return, finanțare în rate prin eCredit, aplicația de mobil și cardul de cumpărături eMAG de la Raiffeisen Bank.