Cei mai buni amici! Căţeluşa care este cărată pe spate de prietenul său mai mare

Bella este o căţeluşă în vârstă de doi ani, plină de energie. Deşi este de talie mică, Bella este foarte curajoasă, curioasă şi gata oricând să încerce o nouă experienţă sau aventură.

De fiecare dată când are nevoie, Bella se caţără pe spatele lui Hank şi ajunge astfel în locuri în care altfel nu ar avea acces din cauza taliei sale mici.Hank are 10 ani, iar el şi Bella formează o pereche de nedespărţit. Sunt cei mai buni prieteni şi fac totul înpreună. "", a declarat stăpâna căţeluşei, potrivit boredpanda.com."Hank a îmbătrânit şi are nevoie de un câine mai tânăr care-l ajută să se menţină activ. Bella se joacă singură, dar îl implică şi pe Hank. Iar când el oboseşte, ea vine şi se aşază pe el. Sunt minunaţi!", a mai spus stăpâna căţeilor.