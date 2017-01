VIDEO: Cum să cureţi rapid un kiwi. O metodă genială!

Adori gustul dulce-acrişor al fructului de kiwi, însă nu îţi place deloc să-l cureţi? Vezi o metodă genială ca să cureţi un kiwi în 30 de secunde, fără să te murdăreşti pe mâini!

Fructele de kiwi au un conţinut ridicat de vitamina C, de aceea este bine să le incluzi zilnic în meniul tău pentru a te proteja de răceli şi gripă. Un alt aspect foarte important pe care trebuie să-l cunoşti despre kiwi este legat de faptul că nu are un conţinut atât de ridicat de fructoză, precum alte fructe, de aceea poţi să te bazezi pe el şi atunci când ţii dietă, deoarece nu are multe calorii. Un kiwi obişnuit are în jur de 70 de calorii, prin urmare poţi să-l consumi alături de un iaurt sau terci de ovăz la micul dejun sau ca gustare între mesele principale.Sigur îl cureţi ca pe un măr şi te enervează puful de pe coajă care ajunge şi pe miez pe măsură ce-l decojeşti! Ei bine, trebuie să ştii că ai şi o altă soluţie mult mai rapidă şi care îţi permite să scoţi miezul întreg cu ajutorul unei linguri.Dacă îl ocoleşti pentru că nu prea îţi place să-l cureţi îţi arătăm o metodă genială ca să cureţi un kiwi în mai puţin de 30 de secunde:Se taie kiwi la ambele capete, după care se introduce o lingură şi se roteşte, astfel încât vei reuşi să scoţi miezul întreg.