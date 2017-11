Utilizări neobișnuite pentru folia de aluminiu, dar folositoare

Dacă deschizi un dulap în orice bucătărie, există șanse destul de mari să dai peste cutia cu folia de aluminiu, având în vedere că este produsul perfect pentru ambalarea alimentelor rămase sau prepararea anumitor ingrediente la cuptor. Însă știai că folia de aluminiu nu îți este de folos doar pentru prepararea alimentelor și păstrarea resturilor alimentare? Iată la ce o mai poți folosi!

Ce utilizări neobișnuite are folia de aluminiu?Indiferent dacă îți place sau nu să gătești, probabil că nu suporți mizeria pe care trebuie să o strângi după ce termini de gătit. Iar curățarea vaselor murdare îți ia mult timp și necesită multă muncă, în special dacă ai gătit ceva precum lasagna, pui cu parmezan sau un desert delicios la cuptor. Sigur, îți poți petrece jumătate de oră înmuind vasele și încercând să cureți bucățile de mâncare prăjită. Sau poți apela la o folie de aluminiu. Cu toate că va trebui să pui vasele murdare în chiuvetă cu apă și detergent, poți elimina buretele din ecuație. Ia folia de aluminiu și mototolește-o ușor, după care poți curăța vasele.Cine nu are o foarfecă în casă? Însă atunci când nu este ascuțită foarte bine, chiar și cea mai simplă sarcină poate deveni una foarte frustrantă, fiind nevoie să tai în mod repetat în același loc. În loc de a arunca o foarfecă neascuțită, folosește folia de aluminiu pentru a reda eficiența acestui instrument.Ia folia de aluminiu și pliaz-o de mai multe ori. Ia foarfeca și începe să tai benzi lungi și subțiri în folia de aluminiu. Șterge foarfecele pentru a curăța orice reziduuri și deja ai un instrument ascuțit.Există puțini oameni care pot ridica mobilierul greu cu ușurință. De multe ori, este nevoie de câteva persoane, glisiere pentru mobilier și chiar echipe speciale. În loc să-ți strici spatele, poți folosi folia de aluminiu pentru a-ți ușura procesul de mutare a mobilierului greu. Ia folia și lipește-o sub picioarele mobilei pe care încerci să o muți, asigurându-te că partea strălucitoare este orientată în sus. Trage-o peste covor și ar trebui să poți muta mobilierul mult mai ușor.Există un truc care înjumătățește timpul de călcat. Ai nevoie de o folie de aluminiu pusă cu partea strălucitoare în sus, pe masa de călcat. Pune hainele peste și calcă precum o făceai până acum. Folia de aluminiu te va ajuta să calci mult mai repede hainele care făceau cute ușor.