Știai că un pahar de vin îți antrenează intelectul?

Gordon Shepherd de la Yale School of Medicine a cercetat pe parcursul ultimilor ani cum apare senzația de gust și s-a dedicat neurogastronomiei. În cartea How the Brain Creates the Taste of Wine (Cum creează creierul gustul vinului), cercetătoul s-a dedicat conștientizării gustului de vin.

Shepherd a constatat că atunci când bem vin, diverse zone ale creierului se activează, asemănător altor activități de zi cu zi. Se pare că procesarea gustului de vin poate solicita creierul chiar și mai mult decât un calcul matematic. Se pare că nu băutura are de fapt gustul pe care ni-l imaginăm, ci creierul ni-l dictează. Acest fenomen se poate asemăna cu percepția culorilor. În clipa în care vedem un obiect, el nu are, de fapt, culoare. Abia în momentul în care pică lumina pe el și ochii noștri o percep, se activează sisteme cerebrale care percep culorile. Mecanismul de percepție al gustului seamănă cu felul în care decodăm culorile. Încă o dată ne dăm seama că lumea, așa cum ne-o imaginăm noi, nu este de fapt deloc așa. Oare asta este senzația pe care au avut-o predecesorii noștri, când au descoperit că pămânul este rotund sau că ochiul este format dintr-un set de lentile?

Gustul este o iluzie Atunci când analizăm o gură de vin, absoarbem semnale printr-unul din cei mai mari mușchi din corp: limba. Astfel se activează mii de receptori gustativi și olfactivi. De cele mai multe ori, atunci când inspiram și expirăm, se pare că transmitem un cod către creier, pe care de fapt îl considerăm gust.Se pare că reușim să cuprindem pe de-a-ntregul gustul unei guri de vin abia după ce o înghițim și expirăm.

Sexul tău influențează percepția gustului Dacă două persoane beau același vin, este foarte posibil să aibă interpretări gustative diferite. Este știut că saliva, sexul pe care îl avem sau momentul zilei pot influența experiența gustului.

Vinul se bea în cantități mici Pentru a stimula organismul constructiv și în proporții sănătoase, vinul se bea în cantități și înghițituri mici. Uneori avem reacții neplăcute față de această băutură pentru că ne încărcăm cu o înghițitură prea mare, ceea ce ne transformă receptorii în niște bariere închise.

În cazul unui consum redus și ocazional de vin de calitate, se poate constata că este mai interesant și mai complex decât consumul altor băuturi. Ba chiar grație angrenării unui număr foarte mare de receptori în procese de decodare diferite, poate chiar să fie o activitate mai solicitantă decât multe altele pe care le desfășurăm pe parcursul unei zile!

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!