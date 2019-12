Plante de interior care cresc la lumină slabă. Când nu mai e loc pe pervaz

Colecția dumneavoastră de plante de interior a ajuns să ocupe toate pervazele din casă, și totuși sunteți mereu tentat să luați noi ghivece?

Filodendronul

Puteti sa cedati tentatiei, pentru ca sunt mai multe plante de interior care cresc la lumina slaba si pot fi asadar amplasate fara probleme oriunde in alta parte in camera. Va dam in continuare cateva exemple.Aceasta foarte populara planta de interior, cu frunze frumoase in forma de inima, se dezvolta foarte bine in spatii intunecoase. Este o planta agatatoare, care creste repede si se preteaza in ghivece suspendate. Nu trebuie decat sa o udati dupa ce simtiti substratul uscat in ghiveci. Citește continuarea