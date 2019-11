Pentru a gestiona încălzirea locuinței în condiții bune și la costuri cât mai reduse, trebuie să aveți în vedere funcționarea întregii instalații.

1. Amplasarea

Va prezentam o serie de greseli frecvente in folosirea caloriferelor alimentate de centrala cu gaz.Caloriferul trebuie sa fie neaparat pozitionat sub geam pentru ca, din cauza temperaturii mai scazute, geamul face condens, ccea ce duce in timpla deteriorarea ferestrei. Montand calorifelul sub fereastra, se formeaza o perdea de aer cald care va tine in permanenta geamul uscat si faracondens.