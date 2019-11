Vă prezentăm o serie de greșeli frecvente în folosirea caloriferelor alimentate de centrala cu gaz.

1. Amplasarea

Caloriferul trebuie sa fie neaparat pozitionat sub geam pentru ca, din cauza temperaturii mai scazute, geamul face condens, ccea ce duce in timp

la deteriorarea ferestrei. Montand calorifelul sub fereastra, se formeaza o perdea de aer cald care va tine in permanenta geamul uscat si fara

condens.

2. Greseli frecvente in folosirea caloriferelor. Subdimensionarea

Daca instalati calorifere prea mici, centrala va trebui sa lucreze mai mult in perioadele foarte reci pentru o incalzire corespunzatoare. Cu calorifere dimensionate corespunzator, veti face economie in perioadele cu temperaturi foarte scazute. Citește in continuare...