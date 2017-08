Cum să-ţi faci limonadă cu mentă şi zmeură. O reţetă simplă şi rapidă

Este o băutură perfectă pentru zilele caniculare de vară! Vezi cât de simplu poţi să-ţi faci acasă limonadă cu mentă şi zmeură!

Dacă ai poftă de ceva răcoritor, nimic nu este mai potrivit decât o limonadă cu frunze de mentă şi un pumn de zmeură. Dacă mai adaugi şi un cub de gheaţă ai obţinut cea mai răcoritoare băutură.



După o zi istovitoare la muncă te poţi răsfăţa cu o limonadă făcută în casă cu ingredientele tale preferate. Ai nevoie de zmeură proaspătă care va da băuturii o aromă delicioasă şi frunze de mentă pentru efectul lor mentolat.

Ştim că lămâia are multă vitamina C şi întăreşte sistemul imunitar, dar ea are şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea este adesea un ingredient des folosit de către persoanele care vor să slăbească.

Zmeura are un conținut bogat de fibre, antioxidanți și vitamine.

Iată ce ingrediente sunt necesare pentru cea mai bună limonadă din lume:

zeama unei lămâi sau lime;

500 mililitri de apă plată sau minerală;

7-8 frunze de mentă;

un pumn de zmeură proaspătă (dacă nu-ţi plac seminţele poţi să o mixezi în blender şi să strecori sucul);

puţină miere de albine naturală.

De asemenea, reprezintă o sursă perfectă de acid elagic, care oprește creșterea celulelor canceroase.Se amestecă toate ingredientele în blender şi se serveşte băutura cu gheaţă.