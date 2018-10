Cum să faci cel mai bun sos de hrean cu mere la borcan

Acest sos de hrean cu mere este perfect atât pentru mâncărurile calde, cât și pentru preparatele reci. Este un sos ușor de preparat, aromat și perfect în combinație cu șunca și alte mezeluri care îți plac.

În plus, aduce multe avantaje stării generale de sănătate, beneficii pe care le-am enumerat mai jos, și este o alegere mai dietetică, dacă îl compari cu maioneza sau cu alte sosuri grele, care au și ouă în compoziția lor.





Ingrediente





3 mere

1/4 cană de apă

1/4 cană de hrean proaspăt ras

zeama de la 1 lămâie

1 vârf de cuțit de sare





Mod de preparare





Dificultate: ușoară





Timp preparare: 40 minute





Porții: 1 1/2 căni





Scoate cotorul de la 2 din cele trei mere și taie-le în sferturi. Poți lăsa coaja merelor pentru mai multe vitamine și fibre în preparatul final.





Într-o cratiță mică, gătește merele tăiate în sferturi, împreună cu apa. Lasă cratița acoperită cu un capac, timp de 15-20 de minute sau până când merele sunt foarte moi. Între timp, cât se gătesc merele, dă pe răzătoare mărul rămas negătit și lasă-l deoparte pentru moment. Lasă merele să se răcească.





Între timp, curăță hreanul și dă-l pe răzătoare. Stoarce zeama de la o lămâie. Cu ajutorul unui procesor alimentar sau al unui blender, pasează merele gătite, adaugă și hreanul, zeama de lămâie, sarea și mărul proaspăt ras.





Apoi, lasă toată compoziția la frigider pentru cel puțin o oră, pentru ca aromele să se întrepătrundă.





Bine de știut:





Merele sunt extrem de bogate în antioxidanți importanți, fibre dietetice și flavonoizi. Fitonutrienții și antioxidanții din mere pot ajuta la reducerea riscului de apariție a cancerului, a hipertensiunii, a diabetului și a bolilor de inimă. Mai multe cercetări sugerează faptul că merele ar putea fi unele dintre cele mai sănătoase alimente, pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta zilnică. Aceste fructe stimulează sănătatea neurologică, previn apariția demenței, reduc riscul de infarct, micșorează nivelul colesterolului rău, reduc riscul apariției diabetului, previn apariția cancerului de sân, dar și a obezității.





Hreanul este folosit în toată lumea, într-o varietate de bucătării, ca un condiment. Însă, pe lângă faptul că poate da un gust bun și condimentat mâncării, acesta are și efecte beneficii asupra stării generale de sănătate. Printre acestea se numără și ajutorul dat când vine vorba de kilogramele în plus de care trebuie să scapi, lupta împotriva problemelor respiratorii, scăderea tensiunii arteriale, întărirea oaselor și chiar și stimularea sistemului imunitar. În plus, includerea hreanului în dieta ta poate fi un lucru bun pentru inima ta, reducând și riscul defectelor neurale la sugari și chiar ajutând la combatarea cancerului, datorită unei concentrații ridicate de glucozinolat.