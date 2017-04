Cum să devii o persoană matinală? 10 sfaturi care te vor ajuta

Unora li se pare incredibil de greu să se trezească dimineața devreme, mai ales acelora care amână mereu soneria deșteptătorului. Află cum poţi să devii o persoană matinală!

Unii sunt convinși că este imposibil să te trezești devreme binedispus. Deși trezitul de dimineața pare să fie o mare provocare pentru mulți, lucrurile nu stau chiar așa de rău. Descoperă câteva sfaturi care te vor ajuta să devii o persoană matinală!Tot ce trebuie să faci este să respecți sfaturile de mai jos cel puțin două săptămâni la rând și trezitul de dimineață nu va mai reprezenta o problemă. Aceste sfaturi sunt simple și folositoare. S-ar putea să te transforme într-un ceas deșteptător!Înainte de a merge la culcare, verifică încă o dată lista lucrurilor pe care vrei să le faci în ziua următoare. Schimbă-le ordinea în așa fel încât sarcinile cele mai grele și cu mai multă dificultate să fie rezolvate până la prânz. Vei observa o îmbunătățire a felului în care îți gestionezi timpul, pentru că dimineața este perioada zilei în care ai cea mai mare productivitate în muncă.Sună alarma? Atunci ridică-te din pat acum! Imediat! Nu căuta pretexte ca să mai rămâi în pat. Sigur, crezi că e mai bine să sari peste micul dejun ca să mai câștigi 15 minute de stat în pat, dar un astfel de argument nu duce la nimic bun. Ca urmare, vei cădea în așa-numita stare de „somn adânc” și îți va fi de două ori mai greu să te trezești peste 10 minute, atunci când ceasul va suna din nou.Dimineața când te vei trezi, te vei simți groaznic. Este imperioas necesar să te culci și să te trezești în fiecare zi la aceeași oră. De asemenea, trebuie să dormi suficient, ceea ce înseamnă între 6-8 ore zilnic. Și încă ceva! Aceeași regulă se aplică și în weekend. Dar nu te teme: deși va fi dificil în primele zile, mulțumită unui regim zilnic, în două săptămâni nu vei mai sesiza nicio diferență între zilele de lucru și cele de weekend.Dacă ai setat alarma pentru ora 06:00 dar ai deschis ochii la 05:40, să nu-ți pară rău după minutele de somn „pierdute”.Nu are sens să încerci să adormi la loc. Încearcă să gândești pozitiv: „Ce tare, am mai câștigat încă 20 de minute! În timpul ăsta pot să-mi pregătesc micul dejun, să citesc știrile și să-mi aranjez părul.”Da, la început s-ar putea să nu pară o sarcină ușoară dar, în curând, corpul și, cel mai important, creierul tău, se vor obișnui. Este posibil să nici nu remarci această tranziție. În plus, vei câștiga câteva ore în care vei putea face orice îți dorești.Încearcă să faci sărituri imediat ce te dai jos din pat. Câteva sărituri te vor ajuta să capeți puțină energie. Dacă poți să faci un set de sărituri cu coarda, nu ezita! În felul acesta îți vei ajuta sistemul limfatic să lupte împotriva toxinelor produse de organism în timpul nopții.Îți poți întinde mușchii încă dinainte să cobori din pat. Evită mișcările bruște, necontrolate, flexează-ți mușchii încet și cu atenție. Încearcă să faci exerciții de gimnastică în fiecare dimineață, câte 5-10 minute, și curând te vei simți cum nu te-ai simțit niciodată – plină de pozitivitate și energizată.Uneori, deși te-ai ridicat din pat, te simți ca și cum mintea ți-ar fi în continuare adormită. Deschide fereastra sau, și mai bine, ieși pe balcon dacă vremea este frumoasă. Respiră adânc și imediat vei vedea că mintea ți se limpezește.Cea mai bună poțiune „anti-somn” este să adaugi zeamă de lămâie și o linguriță de miere într-un pahar cu apă. Bea acest „cocktail” dimineața și apoi mergi și cucerește lumea!Evită mâncărurile și băuturile bogate în grăsimi și zaharuri pentru că ele îți pot provoca senzația de „burtă plină” și îți vor cauza o stare de greață. Micul dejun trebuie să fie gustos și hrănitor în același timp. O astfel de combinație va constitui începutul perfect pentru o zi plină de productivitate.