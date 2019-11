Praful din casă este o problemă perpetuă, cu atât mai necesar de gestionat cu cât aveți și o sensibilitate sau chiar alergie la praf.

1. Covorase la intrare

In unele zone insa, mai ales in perioada verii, praful se aduna rapid si numai ce-ati terminat curatenia ca il vedeti din nou depus pe obiectele din casa. Iata cum reducem praful din casa, luand in primul rand masuri pentru a limita patrunderea acestuia in interior si depunerea pe diferite obiecte.Folositi covorase cat mai „impermeabile” (cu tesatura deasa si partea inferioara din cauciuc) la toate intrarile in casa.