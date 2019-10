Case mici și cochete: 10 locuințe simple și primitoare în care ai tot ce-ți trebuie

Casele mici și cochete sunt la mare căutare pentru că sunt ușor de construit și de întreținut, oferă strictul necesar și nu costă o avere.

Uneori, mai puțin înseamnă mai mult decât nimic și trebuie să te mulțumești cu ce ai. Alteori, acest "mai puțin" înseamnă mai mult. Chiar dacă sună paradoxal, o casă mică poate fi mai caldă, mai primitoare, mai frumoasă decât ditamai vila. Totul se reduce la modul în care te raportezi la spațiu, oricât de mic, și la starea de spirit pe care ți-o creează.



Soluțiile moderne de arhitectură pot face minuni și într-un spațiu de numai cinci metri pătrați, astfel că niște căsuțe concepute inteligent pot suplini tot ce oferă o vilă somptuoasă.



Casele mici, simple și cochete, sunt foarte populare peste tot în lume. Atrași de costurile mici, de timpul scurt de construire și de opțiunile de amenajare, clienții le preferă pentru că le oferă mai multe posibilități decât locuințele mai mari și mai scumpe.



Moderne, chiar futuriste, sau tradiționale, minimaliste sau cu toate dotările necesare, izolate în natură sau în inima comunităților, aceste locuințe oferă confortul necesar, dar și o atmosferă caldă. Ceea ce contează e că atunci când vrei să te simți bine în casa ta, o poți face și într-un cămin mic și drăguț, în care n-ai nevoie de mai mult.

Iată 10 case mici și cochete care ai tot ce-ți trebuie:

Casa Solvalla se montează în 8 ore

Concepută de compania Allwood, casa Solvalla poate fi convertită în casă de oaspeți, studio, casă de grădină, cabină de piscină sau în orice alt scop și nu este mai dificil de asamblat decât mobila pe care o cumperi de la IKEA.





"Pachetul casei de grădină Solvalla este făcut din lemn nordic solid. Designul care nu se demodează este o alternativă la cabinele clasice și elegante. Se potrivește bine în multe locuri și poate fi o casă de oaspeți, birou pentru acasă, căsuță pentru bătrâni sau chiar un mic magazin. Versatila Solvalla poate fi montată și pe acoperișurile unor clădiri cu etaje. Asamblarea acestei structuri din lemn masiv poate dura o zi pentru doi adulți. Indicațiile pentru a o monta singur, pas cu pas, vin laolaltă cu pachetul și este nevoie de puține scule", se arată pe site-ul firmei Allwood.

Dezavantajul acestei case este că nu are instalație electrică și baie, dar producătorul precizează că adăugarea acestora nu este dificilă.





Suprafața totală a căsuței este de 16 metri pătrați, iar greutatea structurii este de 1.125 de kilograme.



Amazon vinde această casă la prețul de 6.550 de dolari, iar în Statele Unite transportul este gratuit. Pachetul nu include șindrila pentru acoperiș și materialele pentru fundație. Allwood estimează că acestea costă 150, respectiv 170 de dolari

Oul Exbury



Arhitectul Stephen Turner adoră experimentele, așa că a creat această casă ecologică.





Cu o lungime de șase metri și un diametru de 2,8 metri, oul poate fi amplasat pe apă, astfel încât să te bucuri din plin de natură. Are duș, o plită, pat și hamac. Energia este furnizată de razele solare.

Insula cu o singură cameră



În arhipelagul de la granița dintre Statele Unite și Canada se află 1.864 de insule. Multe sunt nelocuite, iar pe cea mai mare dintre acestea trăiesc aproape 1.500 de oameni.





O singură companie se ocupă de livrări pe aceste petice de pământ. Just Room Enough Island (Insula cu o singură cameră) are doar o căsuță cu o curticică.

Eco-vila UFOGEL



Casa din Alpi are 45 de metri pătrați și a fost creată de Peter Jungmann. Numele este rezultatul combinării a două cuvinte: UFO (obiect zburător neidentificat) și Vogel (pasăre).





Situată într-un loc pitoresc, casa poate fi închiriată.

Casa portabilă



Concepută de o firmă portugheză de arhitectură, poate fi dezasamblată și transportată oriunde, cu o dubă sau un camion.





Dacă peisajul începe să te plictisească, o poți lua din loc cât ai bate din palme!

Cabina de lux cu pereți din sticlă



O cabină prefabricată, cu pereți din sticlă, care poate fi montată oriunde, în mijlocul pădurii sau în vârful muntelui, îți oferă pe o suprafață de 17 metri pătrați tot ce-ți trebuie pentru a evada din tumultul orașului și a te bucura de natură: ai un dormitor și o baie, iar în rest natura dă tot ce are mai bun - aer curat, liniște și un peisaj de vis.





Minilocuința portabilă constă, de fapt, în două cabine - una mai mare, dormitorul, și una mai mică - baia. Denumite LumiPods, acestea au o structură placată cu lemn și fațadă curbată, din panouri de sticlă, oferind o deschidere panoramică spre împrejurimi. Practic, stai întins în patul dublu și să admiri cu nesaț peisajul ca și cum te-ai uita la serialul preferat. Peretele din sticlă este retractabil, astfel că poți simți și mai bine apropierea naturii.





Cabinele LumiPod sunt produse de compania franceză Lumicene, care le consideră niște "cuiburi de simplitate". Concepute să aibă un impact minim asupra mediului, acestea pot fi expediate oriunde în lume și montate în două zile pe baza instrucțiunilor, fiind rezistente la orice tip de climă.





Căsuțele rotunde LumiPods pot fi conectate la rețeaua de electricitate, de apă și de canalizare, dar compania explorează noi tehnologii pentru a lansa o cabină total autonomă până în anul 2020, scrie ziarul citat.

Casa container



Un simplu container maritim a fost transformat într-o locuință drăguță, ideală pentru a umple de viață un teren.

Un pat jos, amplasat direct pe podea, mobilier simplist dar încăpător și câteva cuburi și fotolii pe mica platformă din fața intrării sunt suficiente ca să te simți bine.

Deși e mai mică decât un garaj, în căsuța container pot sta trei persoane.

Nava-casă



Această locuință cu design unic, creația lui Stephen Turner, este autosustenibilă și transportabilă. Poate pluti lângă malul unei ape, producându-și singură energia.





"Oul" nu-i, totuși, o casă, ci mai degrabă un prototip construit ca un laborator de cercetare, dar poate fi transformat lejer într-o locuință.

Căsuța englezească



Mică, dar cochetă, căsuța tipic englezească include un living, un dormitor, o baie și chiar o terasă.





Toate acestea, pe o suprafață de 30 de metri pătrați. Iar priveliștea este grozavă!

Casă la munte



Autorii acestui proiect au făcut tot posibilul să facă viața cât mai ușoară înăuntru - forma și modul de amplasare au fost gândite special pentru zona montană.





Fereastra frontală, aproape tot atât de mare ca fațada, oferă o priveliște superbă spre munți. Atmosfera caldă este întreținută de perne și de sobița cu lemne.