8 trucuri simple pentru ca bucătăria ta să fie mai elegantă

Bucătăria nu este doar locul în care găteşti. Dacă eşti precum majoritatea oamenilor, atunci în mod sigur petreci mult timp în bucătărie alături de cei dragi.

Aşază plante în ghiveci pe blat



Investeşte într-o chiuvetă deosebită

Decorează blatul cu tablouri

Sau creează un perete-galerie în bucătărie

Ascunde ustensilele de gătit

Decorează pereţii cu farfuriile tale preferate

Reînnoieşte vesela

Alege un covor cu model deosebit

De aceea, această cameră extrem de importantă a locuinţei ar trebui să fie la fel de frumos decorată precum restul casei. Iată câteva trucuri simple prin care să-i oferi un plus de eleganţă bucătăriei tale:Florile proaspete aduc întotdeauna un plus de eleganţă, dar plantele în ghiveci sunt mult mai spectaculoase, pentru că oferă senzaţia de prospeţime şi naturaleţe. Dacă îţi permite spaţiul, aşază ghivece cu plante pe blat.Chiuveta este adesea elementul central al bucătăriei. De aceea, dacă vrei un spaţiu ce inspiră rafinament şi lux, optează pentru o chiuvetă din piatră sau material compozit, în locul celei clasice din inox. De asemenea, decorează cu dozator interesant pentru detergentul de vase sau săpun.Suntem obişnuiţi să decorăm pereţii din oricare altă cameră cu tablouri, dar nu şi pe cei din bucătărie, deşi acestea ar aduce un plus de eleganţă acestui spaţiu în care petrecem mult timp în fiecare zi. Dacă nu vrei să dai găuri în pereţi, soluţia este să aşezi tablouri pe blat su poliţe.Îţi place stilul îndrăzneţ şi dramatic? Atunci poţi transforma complet un perete al bucătăriei agăţând o serie de tablouri interesante.Pentru un spaţiu minimalist şi elegant, depozitează toate ustensilele pentru gătit în dulapuri ascunse.Alege o tavă deosebită pe care să aşezi ingrediente esenţiale de care ai nevoie zilnic şi pe care le ţii la vedere, precum sare, piper, ulei etc.Dacă ai în colecţia ta farfurii foarte frumoase, precum cele antice sau cu modele deosebite, nu le ţine ascunse, ci foloseşte-le pentru a decora pereţii. Instalează o poliţă sau fixează suporturi speciale pe pereţi pentru a-ţi aşeza farfuriile.Ai farfurii şi în general veselă care nu îţi place? Înlocuieşte-le treptat cu altele noi, cu modelele tale favorite. Iar după ce ai reuşit să achiziţionezi ustensilele care arată perfect, nu te teme să le foloseşti şi pentru a decora cu ajutorul lor. De exemplu, le poţi ordona într-un dulap de tip vitrină, cu geamuri.Dacă nu ai un covor în bucătărie sau dacă ai ales unul banal, atunci este cazul să-l înlocuieşti. Poţi folosi un covor cu un model interesant, care atrage toate privirile, precum sunt cele cu modele de inspiraţie antică.