8 condimente pe care le poţi cultiva cu uşurinţă la tine în bucătărie

Pentru a avea toate ingredientele necesare întotdeauna când găteşti, trebuie să ai la îndemână aceste ierburi aromate cultivate chiar la tine în bucătărie!

Poţi planta cu uşurinţă aceste plante, iar atunci când ai nevoie de pătrunjel proaspăt sau rozmarin, ştii că le poţi găsi chiar pe pervazul bucătăriei tale.

Coriandru

Mărar

Pătrunjel

Rozmarin

Salvie

Cimbru

Melisa

Oregano

Un sol cu aciditate neutră este cel mai potrivit pentru coriandru. Ar trebui să semeni seminţele în rânduri într-un ghiveci de flori şi e important să le uzi regulat. Răsadurile apar în termen de câteva săptămâni după ce le-ai plantat.Dacă vrei să creşti mărar acasă, trebuie să ştii că îi place lumina soarelui. Mărarul are nevoie, de asemenea, de udare regulată, şi e recomandată adăugarea îngrăşămintelor minerale complexe la sol de două ori pe lună.Este indicat să pui seminţele de pătrunjel într-un pahar cu apă cu o zi înainte de plantare. La semănat, ar trebui să adânceşti seminţele nu mai mult de 0,5 cm în pământ. După aceea, aşează vasele cu răsaduri într-un loc întunecat şi udă-le zilnic. Când apar frunzele, mută ghivecele pe pervazul ferestrei la lumină.Este indicat să plantezi seminţele de rozmarin în pământul umed în ghivece mici, la aproximativ 15 cm adâncime. Seminţele vor germina timp de aproximativ o lună. Este important să menţii solul umed şi să nu uiţi să oferi planteleor aer proaspăt din când în când.Un pahar de plastic e suficient pentru a planta seminţele de salvie.Atunci când planta este matură, ea are nevoie de un vas de cel puţin 1,5 litri. Ca şi rozmarinul, seminţele de salvie ar trebui plantate în pământ umed.Ai nevoie de un vas mic, de până la 15 cm înălţime. Umezeşte solul cu un pulverizator cu apă şi pune câteva seminţe, apoi acoperă-le cu încă 1 cm de pământ. Înainte de apariţia primelor răsaduri, nu lăsa stratul superior al pământului uscat. Spre deosebire de coriandru, cimbru are nevoie de udare moderată.Melisa ar trebui să fie plantată într-un rând la o înălţime de 12-15 cm şi are nevoie de udare de 3 ori pe săptămână. Dacă vrei să aibă mai multe frunze, nu trebuie să o laşi să înflorească. Este recomandat să rupi florile atunci când apar, acest lucru ajutând la ramificarea laterală.Această plantă este nepretenţioasă atunci când vine vorba de sol, dar are nevoie de lumina soarelui. Ar trebui să adânceşti seminţele în pământ la aproximativ 0,5 cm. Oregano are nevoie de apă de 3-4 ori pe zi când este tânăr, şi la fiecare 2 zile atunci când e matură.