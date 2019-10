6 noi utilizări pentru sprayul multifuncțional

Probabil orice șofer îl are în mașină pentru acele situații în care portiera scârțâie sau orice altă încheietură prinde rugină.

In casa il folosim tot pentru a unge balamale si a scapa de zgomotele specifice. Dar sprayul multifunctional poate mult mai mult de atat, utilizari alternative care ar putea raspunde numeroaselor probleme, mici sau mari, de care ne lovim in viata de zi cu zi. Pentru a va veni in ajutor, iata mai jos 6 noi utilizari pentru sprayul multifunctional, urmand sa revenim asupra subiectului prin prezentarea de noi idei.Nu e casa pe lumea aceasta in care sa nu patrunda si gandaci.Daca astfel stau lucrurile si la voi, atunci tineti la indemana un spray multifunctional si folositi-l cu incredere de fiecare data cand vedeti cate un intrus prin bucatarie sau baie. Pulverizati pe gandac si acesta moare instant. Preventiv, pentru a le bloca accesul, pulverizati sprayul pe la colturi, pervazuri si alte locuri inaccesibile. Ca si in cazul celorlalte insecticide, nu inhalati vaporii si tineti copiii departe de aceste spatii. Citește continuarea...