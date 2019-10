Am crescut cu ideea că ar trebui să spălam orice aliment înainte să îl mâncăm, însă specialiștii contrazic această teorie și ne spun că sunt anumite alimente pe care nu ar trebui să le spălam niciodată înainte să le preparăm deoarece, de cele mai multe ori, în loc să scăpam de bacterii, le împrăștiem.

Tot pe această temă, am discutat despre cum congelăm corect legumele pentru că și în acest caz, deși multe persoane cred că acestea trebuie doar tăiate și băgate la congelator, lucrurile nu sunt atât de simple. De asemenea, am vorbit despre alimentele care nu trebuie ținute niciodată în frigider.Revenind la discuția de astăzi, am pregătit mai jos o listă cu 5 alimente pe care nu ar trebui să le speli niciodată. Citește continuarea...