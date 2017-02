20 de invenţii geniale care-ţi fac viaţa mai uşoară

De la stick-uri de memorie USB care afişează pe ele spaţiul liber, până la tocătorul cu cântar sau papucii de casă cu LED-uri, zi de zi apar invenţii geniale menite să ne uşureze viaţa.

Creativitatea nu are limite şi zi de zi anumiţi oameni vin cu tot soiul de invenţii inteligente care au scopul de a ne uşura viaţa. Ştiai că există papucii de casă cu lumină LED ca să nu mai fii nevoită să aprinzi lumina noaptea, când mergi la baie. De asemenea, dacă niciodată nu ai reţinut câtă memorie liberă are stick-ul tău, acum există acele stick-uri care au afişat pe ele spaţiul rămas liber. Genial, nu-i aşa?Şi în bucătărie dacă ai întâmpinat până acum greutăţi în a curăţa un ananas sau te-a enervat mereu faptul că pătezi faţa de masă cu cafeaua care se prelinge din cană, trebuie să ştii că s-au gândit nişte oameni creativi la soluţii ca să te scape de aceste bătăi de cap.Dacă îţi place foarte mult ananasul proaspăt, însă niciodată nu ai reuşit să-l cureţi cum trebuie, acum există o ustensilă şi pentru acest fruct care te ajută să scoţi miezul cu uşurinţă.Tot o ustensilă foarte utilă în bucătărie este şi tocătorul de lemn tip puzzle care îţi permite să măreşti dimensiunea suprafeţei pentru tocat, dar în acelaşi timp poate să fie şi un suport util pentru paharul cu vin.O altă invenţie genială este cana care strânge picăturile care se preling pe ea, astfel că niciodată nu vei mai păta faţa de masă cu cafea sau ceai. Datorită suportului integrat, această cană strânge lichidul care curge pe pereţii ei.De asemenea, peria de păr care se curăţă foarte uşor, dispozitivul genial pe care îl poţi pune sub birou pentru a-l folosi când eşti stresată la muncă, suportul pentru carte, cuptorul care face deodată cafeaua, oul şi pâinea prăjită, lumânarea pe care o poţi folosi la nesfârşit, ustensila care te ajută să stabileşti o porţie de paste sau geamantanul-dulap sunt alte câteva invenţii noi care pot să ne facă viaţa mai uşoară.Foto: brightside.me