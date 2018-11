47% dintre joburi vor dispărea în următorii 25 de ani, conform Oxford

În campania sa, Trump a spus că vrea să aducă locurile de muncă pentru cetățenii americani, deși mecanizarea este cel mai important motiv care duce la dispariția locurilor de muncă. Pierderi similare au existat și în alte țări. Dar, în loc de a vedea un viitor pentru creșterea numărului de joburi, economiștii din întreaga lume prevăd pierderi suplimentare, deoarece inteligența artificială, robotica și alte tehnologii continuă să fie dezvoltate. Ce rămâne de dezbătut este cât de repede se poate întâmpla acest lucru.

Un expert de la Wharton School of Business de la Universitatea din Pennsylvania trage semnale de alarmă. Potrivit acestuia, toate națiunile dezvoltate de pe pământ vor vedea rate de pierdere a locurilor de muncă de până la 47% în următorii 25 de ani, conform unui studiu recent realizat de Oxford. Niciun guvern nu este pregătit pentru această situație ", după cum reiese într-un comunicat al publicației The Economist. Pentru a combate șomajul structural, există deja organizații care încearcă să avertizeze populația și să ajute în ceea ce privește protejarea oamenilor de această tendință îngrijorătoare. Însă întregul concept de angajare se va schimba într-un mod dramatic, iar tendința este ireversibilă. Mecanizarea a lăsat mereu oamenii fără locuri de muncă. Dar a și creat locuri de muncă. De multe ori, cei dintr-o anumită profesie s-ar putea îndrepta către o alta. O fabrică Toyota din Japonia are producția aproape complet automatizată în prezent și multe alte locuri de muncă vin din urmă cu această mecanizare și automatizare.