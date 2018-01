Cum sa iti mentii angajatii fericiti?

In ultima vreme din ce in ce mai multi angajatori se plang de faptul ca este destul de greu sa gaseasca candidatii potriviti intr-o industrie cu fluctuatii mari de personal, motiv pentru care companiile incep sa ofere o serie de beneficii angajatilor din retail cu speranta ca le va creste loialitatea.

Magazine mari din Romania aleg sa le ofere zecilor de mii de angajati zile libere si platite ulterior pentru diferite evenimente personale sau le ofera ajutoare angajatilor care se pensioneaza cu zile in plus la concediul de odihna sau chiar cu diferite sporuri in functie de departamentul in care isi desfasoara activitatea. De asemenea, o mare parte a angajatorilor ofera asigurari medicale sau plati aniversare.





Pentru a le spori fidelitatea, dar si pentru a le multumi pentru efortul depus din ce in ce mai multe companii mari aleg sa isi surprinda angajatii cu diferite beneficii sau cadouri. In aceeasi masura, companiile aleg sa isi faca angajatii fericiti oferindu-le asigurari de viata, asigurari auto, calatorii, servicii bancare, cosuri cadou , servicii turistice si de petrecere a timpului liber, dar si diferite consultatii medicale sau accesul gratuit la imprumutul cartilor preferate. Ei bine, se pare ca toate aceste “atentii” de care se bucura angajatul nu sunt decat spre multumirea angajatorului deoarece studiile demonstreaza ca bonusurile sau primele acordate angajatilor nu fac decat sa creasca loialitatea fata de compania la care lucreaza.





Sistemele de salarizare in trepte sunt din nou criterii care departajeaza companiile in ochii angajatilor. O mare parte a companiilor din Romania aleg aceste sisteme de salarizare astfel incat orice angajat are salariul majorat in mod automat in fiecare an. Discutam despre acelasi sistem progresiv si in ceea ce priveste zilele de concediu. Angajatii primesc in primul an 21 de zile de concediu, 23 de zile in cel de al doilea an si 25 de zile in anul al treilea.