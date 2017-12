Un bătrân a mers pe jos în fiecare zi ca să-i salveze viaţa soţiei. Ce a urmat i-a depăşit aşteptările

Un bărbat de 74 de ani şi-a făcut un afiş pe care a scris că soţia sa are nevoie de un transplant de rinichi şi a început să meargă zilnic pe jos, cerând ajutor. Ideea lui a dat roade.

Wayne Winters şi soţia lui, Deanne, sunt de 26 de ani împreună şi au ajuns într-un punct critic în care aveau nevoie de ajutor. În urmă cu doi ani, Deanne a fost diagnosticată cu insuficienţă renală în stadiul 5.



Conform National Kidney Foundation, peste 3.000 de persoane din Statele Unite sunt adăugate în fiecare lună pe lista de aşteptare pentru un transplant de rinichi şi în fiecare zi 13 oameni mor pentru că nu au găsit un donator compatibil.



Hotărât să-i salveze viaţa femeii pe care o iubeşte, Wayne a luat două bucăţi mari de carton alb pe care a scris cu litere mari, roşii, un mesaj scurt şi percutant, "Need Kidney 4 Wife/Am nevoie de rinichi pentru soţia mea", alături de numărul său de telefon. Apoi şi le-a fixat pe corp, transformându-se într-un om-sandwich, şi a pornit în cea mai importantă călătorie din viaţa sa. Bătrânul a parcurs în fiecare zi distanţe de kilometri, în apropiere de localitatea sa, Farr West, din statul Utah, ceea ce, la 74 de ani, nu-i deloc uşor.





Pentru ca mesajul său să poată fi văzut de cât mai multă lume, Wayne ieşea la orele cu trafic aglomerat. "Şoferii se puteau uita mai bine la mesajul meu fiincă n-aveau cum să se grăbească spre casă", a explicat el.

Wayne nu s-a străduit degeaba: în scurt timp, a început să-i sune telefonul, apoi a fost copleşit de numărul de apeluri.

, a spus el. Reuşise ceea ce era cel mai important - problema lui să devină vizibilă şi să stârnească reacţii, dar încă nu avea un donator compatibil, deşi oamenii se ofereau să-l ajute cu orice.În cele din urmă, a venit şi singurul apel de care avea nevoie: Wayne a fost sunat de la spital după ce un donator a murit., a spus bătrânul emoţionat după ce soţia lui a fost salvată.





Potrivit University of Iowa Hospitals and Clinics, se estimează că deşi un rinichi transplantat de la o persoană decedată are o durată de viaţă mai scurtă decât unul prelevat de la un donator care trăieşte, pacientul poate folosi organul respectiv 10-12 ani, ceea ce înseamnă că Wayne şi Deanne au căpătat un răgaz care le dă speranţe, relatează postul de televiziune Fox 13.



Deşi a rezolvat problema care îl neliniştea, Wayne a declarat că nu va renunţa la plimbările sale lungi, fiind decis să militeze în continuare pentru pacienţii cu insuficienţă renală. "Gândiţi-vă, am putea stârni o revoluţie a rinichilor, ar fi extraordinar!", a spus bătrânul.