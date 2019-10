Povestea tinerei care i-a trimis în fiecare zi un SMS tatălui ei decedat: După 4 ani i-a răspuns un bărbat care își pierduse fiica într-un accident

Destinul leagă, uneori, oameni care nu se cunosc între ei, dar care au o poveste incredibil de asemănătoare. Acest caz emoționant te face să crezi că nimic nu-i întâmplător.

Chastity Patterson, în vârstă de 23 de ani, din Newport, Arkansas (SUA), și-a pierdut tatăl într-un accident auto. Copleșită de pierderea tatălui ei, tânăra a ținut un fel de jurnal, trimițând zilnic câte un SMS pe numărul de telefon al părintelui său, ca și cum acesta încă trăia, povestindu-i ce mai e nou în viața ei, cu bune și cu rele.



I-a povestit că a terminat colegiul și că a fost bolnavă de cancer, dar a reușit să învingă boala. Chastity simțea că, acolo unde e acum, tatăl său trebuie să fie tare mândru. Așa că a continuat să-i scrie și să-i povestească ce mai face ea.



Cu o seară înainte de a patra comemorare a morții tatălui ei, Chastity a trimis încă un SMS. "Hei, tată, eu sunt. Mâine va fi din nou o zi grea!", a scris ea. Nu se aștepta să primească un răspuns.



"Bună, dragă, nu sunt tatăl tău, dar am primit toate mesajele tale timp de patru ani. Am citit mesajele tale dimineața. Numele meu este Brad și mi-am pierdut fiica într-un accident de mașină în august 2014, iar mesajele tale m-au ținut în viață. Când îmi scrii, știu că e un semn de la Dumnezeu", i-a scris bărbatul care primise din greșeală toate SMS-urile.



"Îmi pare rău că ai pierdut pe cineva drag, dar te-am ascultat de-a lungul anilor și te-am urmărit cum ai crescut și ai trecut prin mai multe decât oricine. Am vrut să-ți răspund, în timp, dar n-am vrut să te rănesc", a mai scris omul care a numit-o pe Chastity "îngerul" lui după ce el și-a pierdut fiica.



"Ești o femeie extraordinară și îmi doresc ca fiica mea să fi devenit femeia care ești tu acum, cu ajutorul mesajelor tale din fiecare zi mi-ai amintit că există Dumnezeu și că nu e vina lui că fetița mea s-a dus", a scris el. , a încheiat Brad.

Șocată și impresionată, Chastity a publicat vineri răspunsul pe Facebook, iar postarea sa a devenit virală, fiind distribuită de peste 265.000 de ori. "I-am scris în fiecare zi tatălui meu ca să știe cum mă descurc în fiecare zi, în ultimii patru ani! Azi am primit un semn că totul este bine și că pot să-l las să se odihnească în pace!", a explicat ea.

După ce postarea ei s-a viralizat, tânăra a revenit și a explicat că tatăl ei, Jason Ligons, nu era părintele său biologic, dar a fost cel care i-a luminat viața și care a crescut-o de când era copil.

", a povestit Chastity., a continuat ea., a mai scris tânăra.