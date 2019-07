Eticheta pe care o primește întotdeauna o fată dispărută în România: „E în călduri“

Ce-am învățat după dispariția celor două fete din Caracal? Absolut nimic. O altă fată din județul Galați a dispărut. Din fericire a fost găsită nevătămată. Dar reacțiile oamenilor pe paginile de socializare arată că nu am învățat nimic din povestea fetelor răpite, violate și ucise de criminalul din Caracal.

În continuare, orice fată dispărută în această țară este din start învinovățită pe nedrept. Dacă un infractor se poate bucura de prezumpția de nevinovăție, o fată dispărută nu are acest drept. A făcut ea ceva. Ori a fugit cu "Făt-Frumos", ori e în călduri, ori s-a încurcat cu careva. Drept urmare, nici nu merită să fie căutată cu prea mult elan.





Mihaiela Geanina Geneş e dispărută de 20 de ani, din Caracal, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie. Poliţia i-a spus tatălui să stea liniştit, că „fata e în călduri”.





Nelu Geneş, tatăl Mihaielei Geanina Geneş, a povestit modul în care s-au scurs 20 de ani fără să ştie nimic de fiica lui. A plecat în 20 iulie 1999 de acasă, din Caracal, cu o maşină de ocazie şi nu s-a mai întors.





„Am pornit la poliţie şi am anunţat dispariţia fiicei. Am dat primele indicaţii şi informaţii şi am cerut să ia urma acestui individ. Răspunsul celor de la Poliţia Caracal a fost următorul: 'Noi ştim să ne facem meseria, nu trebuie să primim indicaţii de la persoane neavenite'. M-au întrebat apoi câţi ani are fata. Şi am spus că are 18 ani şi cinci luni. 'Lasă, băi, că e în călduri. Stai mă liniştit că nu trebuie să îţi faci probleme'. Cazul seamănă cu cel al celor două fete dispărute de curând. Poliţia i-a tratat şi pe părinţii lor ca şi pe mine”, a mai spus Nelu Geneş.





Când a mers să reclame dispariția fiicei sale minore, tatăl Alexandrei Măceșanu s-a lovit de aceeași suspiciune din partea polițiștilor - "Tu ştii cum sunt fetele astea, la vârsta asta! Apare ea, mâine-poimâine!".





"Auzi, bă? Dacă fii-ta e-ncurcată cu vreunul, să plătească ea pagubele percheziţiilor!", l-au amenințat polițiștii pe tatăl Alexandrei Măceșanu în timp ce umblau fără țintă pe străzi, în căutarea fetei dispărute. Este vorba despre acei polițiști care puteau să o salveze în primele minute de la apelul fetei la 112. Dar nu au știut să deschidă aplicația de localizare. Nici după ce copila a vorbit de 5 ori cu polițiștii, nu de trei ori așa cum aceștia au afirmat inițial, oamenii legii tot nu au fost convinși că e în pericol. Au deschis-o abia după o oră, asistați telefonic de cei de la serviciul 112. Distanța dintre sediul Poliției Caracal și casa lui Gheorghe Dincă, unde se afla Alexandra, este de 2 kilometri. Au ajuns după 19 ore.





Nici familia Luizei Melencu, cealaltă fată pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o, nu au scăpat de insinuările insensibile ale polițiștilor când au mers să semnaleze dispariția. Polițiștii i-au spus mamei că fata ei dispărută de trei luni ar putea fi plecată cu „un Făt-Frumos” pentru că este majoră.





"În timp ce noi, familia, eram testați la detectorul de minciuni, adevărații criminali erau liberi. Ne-au întrebat dacă nu cumva ascundem faptul că Luiza ne-a sunat și ne-a spus că e plecată. Le-am spus că nu am luat legătura cu ea”, a declarat Monica Melencu, mama Luizei.





Poliția din Galați a fost sesizată pe 29 iulie că o fată în vârstă de 14 ani a plecat de acasă și nu s-a mai întors.





"Fata e nesatula de p... Cum sa pleci de atatea ori de acasa la 14 ani... pai in plm de copil ai dat de gustul p...la 10 ani", a comentat un bărbat pe Facebook la o postare în care era anunțată dispariția copilei.





"Zic și eu așa...'Bătaia e ruptă din rai'. Ai auzit de acest proverb ?! Păi dacă eram în locul părinților o băteam de îi amestecam toate ideile și nebuniile, nene! Pai tu copil de 14 ani ai “nebunii la cap”?! Ai Doamne, să-i fi zis eu așa ceva lu' mama, pai îmi umfla botul....", a comentat o mamă.





"Dacă îi place viața de asta pleacă", a mai spus un bărbat.





Toate aceste comentarii sunt despre un copil de 14 ani care a plecat de acasă. Oamenii sunt deosebit de supărați că adolescenta a plecat în repetate rânduri. Nu le pasă de ce pleacă. Nici nu s-au întrebat. Le este complet indiferent faptul că un copil preferă să fie oriunde altundeva decât acasă, locul în care ar trebui să se simtă în cea mai mare siguranță. La fel ca polițiștii care investighează cazurile de dispariție, oamenii de rând se grăbesc să le pună o etichetă fetelor dispărute. Au făcut ele ceva.