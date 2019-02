Dacă toți păianjenii ar lucra împreună, ar putea mânca toți oamenii într-un an

Adevărul este că păianjenii ar putea mânca 7,2 miliarde de oameni în doar un singur an. Dacă ar vrea cu adevărat. Iată cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie și ce reacție ar trebui să avem cu privire la aceasta!

Constatarea acesta provine dintr-un raport publicat în Washington Post . Potrivit experților, dacă aduni greutatea consumată de întreaga populație de păianjeni într-un singur an, este mai mult decât greutatea combinată a tuturor oamenilor de pe planetă.

Cercetarea a fost condusă de Martin Nyfeller de la Universitatea din Basel, Elveția, și Klaus Birhofer de la Universitatea Lund din Suedia și Universitatea de Tehnologie din Brandenburg Cottbus-Senftenberg din Germania. Aceștia au publicat concluziile lor în revista Science of Nature în martie 2017. Deși constatarea aceasta nu este nouă, este șocantă și devastatoare.Nyffeler și Birkhofer au descoperit că păianjenii din întreaga lume mănâncă între 440,9 și 881,8 milioane de tone de pradă în fiecare an. Biomasa totală a tuturor oamenilor adulți din lume este estimată undeva la 316,3 miliarde de tone. Cu alte cuvinte, nici nu am satisface apetitul arahnidelor dacă s-ar organiza și ar vrea să mănânce toți oamenii.