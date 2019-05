Aplicația Instagram va testa în curând o versiune care ascunde numărul de like-uri pe care le primesc fotografiile și videoclipurile.

Aceasta este o încercare de a transforma rețeaua socială într-un mediu care pune mai puțină presiune pe utilizatorii săi când vine vorba de împărtășirea conținutului. Testul va avea loc în Canada, după cum a declarat Adam Mosseri la Facebook F8, conferința anuală a dezvoltatorului. Însă de ce ar fi mai bine dacă nu ai vedea câte like-uri are o poză? Iată de ce s-a luat această hotărâre!





Cu ce ar fi mai bine pentru tine dacă nu ai vedea câte like-uri are o poză?





Echipa Instagram a declarat că își dorește ca oamenii să își facă mai puține griji cu privire la câte like-uri primesc și să-și petreacă mai mult timp conectându-se cu oamenii de care le pasă cu adevărat. Utilizatorii vor putea totuși să vadă numele persoanelor care dau like la o postare, dar numărul care reflectă persoanele care au dat like - una dintre modalitățile de exprimare a aprobării - nu va mai fi prezentă în mod evident sub conținutul împărtășit cu utilizatorii. Numai cel care a postat fotografiile sau videoclipurile va mai vedea numărul total de like-uri.





Anunțul acesta făcut marți vine ca urmare a noului design lansat la sfârșitul anului trecut, care a micșoratul fontul pentru numărul de followers. Mossesi a declarat că nu vrea ca Instagram să facă oamenii să se simtă ca și cum ar fi într-o competiție, ci să devină un mediu cu mai puțină presiune pe utilizatori.





Un sondaj realizat în 2017 în Marea Britanie a clasat Instagram ca fiind una dintre cele 5 cele mai nocive rețele sociale pentru sănătatea și bunăstarea mintală, constatând că utilizarea platformei a fost asociată cu un nivel ridicat de anxietate, depresie, agresiune și teama de a nu rata ceva (FOMO).





Dar ideea că vor fi eliminate like-urile de la postări a provocat îngrijorare în ceea ce privește modul în care va fi afectată industria influencerilor.Parteneriatele cu brandurile sunt adesea făcute pe baza like-urilor de la postări, lucru care ar fi foarte dificil de evaluat fără o măsură numerică.





Pe lângă acest test, Instagram a dezvăluit și o serie de caracteristici noi, inclusiv stickere pentru donații, care le vor permite utilizatorilor să strângă bani pentru organizații non-profit. Potrivit unei declarații de presă, 100% din banii strânși vor merge spre cauza propusă.