Luxemburg este prima țară cu transport public gratuit pentru populație

Luxemburg, mica țară europeană, s-a aflat sub limina reflectoarelor internaționale de curând. Prim-ministrul țării, Xavier Bettel, a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat.

Coaliția guvernării a anunțat un plan care ar transforma Luxemburg în prima țară din lume care ar oferi transport public gratuit pentru întreaga populație. Proiectul ar trebui să fie implementat până în vara anului 2019. Iată de ce s-au luat această decizie!





Luxemburg oferă transport public gratuit locuitorilor săi





Luxemburg este mai mic decât Rhode Island și mai mulți oameni locuiesc în Milwaukee, Wisconsin, decât în interiorul graniței acestei țări. Cu alte cuvinte, este o țară mică, dar acest lucru nu o împiedică să aibă o problemă gravă cu traficul.





Luxemburg are, de asemenea, cel mai mare raport de mașină per locuitor a oricărei națiuni din Uniunea Europeană - 662 de mașini la fiecare 1.000 de persoane. Aproape 200.000 de persoane din țările vecine - Franța, Belgia și Germania - se duc în Luxemburg pentru a munci. În fiecare zi, populația capitalei crește de cinci ori din cauza persoanelor care fac naveta. Numărul persoanelor care fac naveta internațional s-a dublat în ultimele două decenii, crescând mai mult decât se aștepta țara. Acest lucru a provocat acel tip de congestie cunoscut de cei care fac naveta în orașele mari. De exemplu, în New York, sistemul metrourilor se află într-o criză atât de mare, încât oamenii apelează la taxiuri și la alte alternative. Autostrăzile luxemburgheze sunt pline de mașini, iar trenurile supraaglomerate au adesea întârzieri.





Cei mai mulți navetiști nu împărtășesc mașina cu altcineva. Unii șoferi au fost nevoiți să călătorească pe drumuri mai mici pentru a scăpa de blocajele de trafic, dar îi deranjează pe săteni.În luna mai, primarul orașului Schengen, orașul care a dat numele zonei fără frontiere din cea mai mare parte a Uniunii Europene și care a facilitat naveta între țări, a hotărât să închidă un drum de frontieră la orele de vârf pentru navetiști.





Se speră că, în momentul în care vor fi eliminate toate taxele pentru transportul public, oamenii vor fi stimulați să folosească aceste servicii. Nu numai că ar scădea traficul creat de autovehiculele personale, ci ar fi mai bine și pentru mediul înconjurător.





Luxemburg este o țară mică, deci această inițiativă nu va fi suficientă pentru a rezolva problema globală privind emisiile. Cu toate acestea, dacă persoanele care fac naveta ar accepta oferta guvernului de a merge cu transportul public gratuit, alte țări ar putea urma exemplul acestei țări, făcând gratuit transportul în comun.Această acțiune poate fi o modalitate de a aborda propriile probleme de trafic și poluarea produsă de mașinile personale.





Unele orașe din Europa oferă deja transport public gratuit pentru anumite categorii, cum ar fi pensionarii sau șomerii. Altele iau în considerare extinderea cercului către toți locuitorii. Confruntându-se cu critici în ceea ce privește calitatea slabă a aerului, Germania a anunțat că vrea să testeze transportul public gratuit în unele dintre cele mai aglomerate orașe ale sale.