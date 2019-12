Femeile sunt la putere în Finlanda: Cine este Sanna Marin, cel mai tânăr premier din lume

Social-democraţii din Finlanda, care conduc o coaliţie guvernamentală formată din cinci partide, au ales-o duminică pe Sanna Marin, ministrul transporturilor, să devină premier. În vârstă de 34 de ani, ea va deveni săptămâna aceasta cel mai tânăr prim-ministru din istoria Finlandei și va conduce coaliția de cinci partide reprezentante la vârf de tot atâtea femei.Antti Rinne a demisionat la începutul săptămânii trecute din funcția de premier după ce Partidul de Centru, membru al coaliţiei, a spus că îşi retrage sprijinul pentru el din cauza felului în care a gestionat o grevă a poştaşilor.

Partidul Social Democrat face parte dintr-o coaliţie cu partide care sunt conduse, toate, de femei. Patru dintre acestea au sub 35 de ani, notează BBC. Partidul de Centru este condus de Katri Kulmani (32 de ani), Liga Verde este formaţiunea ministrului de Interne Maria Ohisalo (34 de ani), Alianţa de Stânga este condusă de Li Andersson (32 de ani), iar Partidul Suedez al Poporului este reprezentat de Anna Maria Henriksson (55 de ani).

