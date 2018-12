Există atât de mult dioxid de carbon în atmosferă, încât plantarea copacilor nu ne mai poate salva

Plantarea copacilor părea a fi o soluție bună, însă se pare că nu ne mai poate salva atunci când vine vorba de inversarea consecințelor încălzirii globale.

Oamenii emit anual aproximativ 30-40 de miliarde de tone de dioxid de carbon în atmosferă. Dacă vom continua în acest fel, Pământul va continua să se încălzească, iar viața pe acesta nu va mai fi posibilă. Creșterea temperaturilor presupune și înmulțirea incendiilor de pădure pe tot globul, perioade prelungite de secetă, furtuni extreme.

Cei mai mulți oameni de știință sunt de acord că avem nevoie de o modalitate de a capta o parte din acest dioxid de carbon din atmosferă. O idee este să plantăm mulți copaci. Copacii au nevoie de dioxid de carbon pentru a crește. De asemenea, eliberează oxigen, deci este o situație convenabilă pentru ambele părți.

Cu alte cuvinte, nu există suficient spațiu pe această planetă pentru a-l transforma în teren agricol, pentru a hrăni populația plus pentru a planta numărul necesar de copaci cu scopul de a evita încălzirea globală. Multe persoane ar muri de foame dacă am încerca să folosim copaci pentru a rezolva problema emisiilor.

De ce ar fi nevoie pentru a scădea această creștere constantă a temperaturilor? Dacă am fi plantat 1,7 miliarde de hectare de copaci, am fi putut îndepărta 3 miliarde de tone de carbon atmosferic în fiecare an, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din cantitatea pe care o producem anual.Plantarea tuturor acestor copaci nu reprezintă o soluție de sine stătătoare, ci doar un ajutor.