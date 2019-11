Cea mai bună reclamă antifumat din toate timpurile: Cum arată plămânii unui bărbat care a fumat timp de 30 de ani un pachet de ţigări pe zi - VIDEO

Dacă cineva încă mai crede cu toată convingerea că e imposibil să se lase de fumat, ar face bine să urmărească imaginile filmate în China care arată plămânii unui bărbat fumător. Medicii de la Spitalul Wuxi din Jiangsu, China, au extras organele unui bărbat în vârstă de 52 de ani, care a decedat în urma mai multor complicații pulmonare. Timp de 30 de ani, omul fumase în fiecare zi câte un pachet de țigări.



Imaginile șocante arată plămânii negri și inflamați care și-au pierdut complet culoarea roz naturală din cauza substanțelor toxice din țigări.

Înregistrarea video a fost urmărită de peste 25 de milioane de persoane din toată lumea, internauții numind-o "cea mai bună reclamă antifumat din istorie".



Imaginile au fost publicate de conducerea spitalului, alături de întrebarea "Mai ai curaj să fumezi?".

The lungs of a 52-year-old chain smoker who had multiple lung diseases was extracted after he died.

The Doctors from the Wuxi People’s Hospital in Jiangsu, China found this 'charcoal-covered' lungs.



