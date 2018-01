Serviciu in premiera pentru Romania - transfer automat de bani pentru plati in tara, Republica Moldova si U.E.

Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflati oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de altii. De data aceasta, intr-un mod inedit, si anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, institutie de plata de traditie autorizata de catre BNR, lanseaza primul automat de transfer de bani din Romania. Prin intermediul automatului instalat in Centrul Comercial Auchan Drumul Taberei din Bucuresti se pot face plati catre beneficiari din strainatate, dar si din Romania cu conturi in lei, euro, lire sterline si dolari. Automatul de transfer de bani Smith&Smith accepta doar moneda nationala, leul (RON).“Am asteptat in mod special Ziua Unirii Principatelor Romane pentru a lansa acest serviciu in premiera pentru Romania. Este normal sa tinem pasul cu ultimele tehnologii si sa asiguram un mod cat mai usor, mai ieftin si mai sigur de transmitere a banilor catre romanii care sunt alaturi de noi de aproape 18 ani" spune Valentin Daeanu, reprezentant Smith&Smith. Platile efectuate prin automatul de transfer de bani pot reprezenta rate la credit sau rate la leasing, taxe, impozite, facturi si chiar si amenzi auto din strainatate. Pot fi efectuate plati in orice cont bancar din Romania si Uniunea Europeana, cont deschis in lei, euro, dolari sau lire sterline.In plus, prin intermediul automatului pot fi facute si remiteri de bani, pentru cei care nu au conturi bancare, cu plata cash la beneficiar catre cele 75 de agentii Smith&Smith din toata Romania si catre cele 100 de agentii Victoria Bank din Republica Moldova, zona in care compania si-a extins serviciile in ultima perioada. Se estimeaza ca peste 4 milioane de romani lucreaza in strainatate si au trimis acasa in ultimii 10 ani peste 50 de miliarde de euro, cifra mai mare decat investitiile straine directe din aceasta perioada.Automatul de transfer de bani Smith&Smith este primul dintr-o retea nationala pe care institutia de plata intentioneaza sa o implementeze in urmatorii doi ani in centre comerciale, statii de benzina si in orice locatie in care sa-i permita clientului accesibilitate pana la ore tarzii.Smith & Smith este prima companie de transfer de bani din Romania, infiintata in 1999 si autorizata de catre BNR ca institutie de plata in 2011. Totodata, Smith&Smith este si prima institutie de plata care gestioneaza o retea de plata comuna, atat in Romania, cat si in Republica Moldova, facilitand transferul de bani intre cele doua tari. In cca 18 ani de activitate, Smith&Smith a derulat peste 8 milioane de tranzactii reprezentand echivalentul a peste 2,5miliarde de USD pentru circa 300.000 de clienti unici. Celor 75 de agentii proprii cu program prelungit li se adauga 650 de agentii ale agentilor Smith&Smith - BCR, IDEA BANK si VICTORIA BANK in Republica Moldova si peste 100.000 de puncte de acces in toata lumea apartinand celor peste 40 de parteneri straini.