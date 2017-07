Emma Zeicescu a sărbătorit ziua fiului său și 2 ani de blogosferă, printr-un pictorial emoționant

Cunoscută publicului drept una dintre jurnalistele Tv cu opinii pertinente și verb, Emma Zeicescu, prezentatoarea emisiunii Perfect Imperfect, de la TVR1, dă dovadă de o mare sensibilitate atunci când vine vorba de familie și de proiectele de suflet, susținând cu tărie că dragostea este un ingredient important, este motivație și cheia succesului.

În weekend, Emma a avut două motive de sărbătoare, ziua fiului său Idris, care a împlinit 3 ani și 2 ani de la lansarea site-ului pentru femei www.perfectimperfecte.ro. Nu a dorit o petrecere mondenă și niciun hotspot ca locație, ci a ales să celebreze la malul mării, alături de iubitul ei, de Idris, dar și de prietenii apropiați și să marcheze momentul, printr-un pictorial extrem de emoționant, împreună cu Idris.



"Ne-am promis nouă că ziua de naștere a lui Idris se va petrece la mare. Contextul a făcut ca, anul acesta, împreună cu câțiva prieteni, să ajungem la Techirghiol, o stațiune care multora li se va părea prea puțin pretențioasă, mai cu seamă în lumea asta plină de snobisme, însă noi am căutat liniște. Atunci când călătorești cu un copil mic, este cea mai bună opțiune aceea a unui cadru intim, calm si family. A fost perfect. M-am încărcat cu bine văzând cât de fericit e Idris la malul mării, încercând să înteleagă de ce marea este atât de ...mare. Pozele au surprins perfect galeria de emoții pe care am trăit-o. Idris este centrul lumii, pentru mine. M-am bucurat că am putut sărbători atât ziua lui, cât și blogul, căci amândoi sunt copiii mei, care au nevoie de dragoste și de atenție, păstrând proporțiile comparației", a declarat Emma.



La scurt timp după naștere, trăind pentru prima dată sentimentul matern și fascinată de întreg universul feminin, Emma a decis ca, atunci când Idris va împlini un an, să-și lanseze blogul personal, ce a devenit, în scurt timp, un site de referință pentru femei, unde s-au adunat zeci de articole, de fotografii, de gânduri și de zâmbete.

"Simțeam nevoia să dezvolt ceva al meu, să fac în așa fel, încât să atrag o comunitate veselă în jurul acestui concept de perfect-imperfect, căci până la urmă viețile noastre, deciziile noastre, iubirile noastre, toate sunt perfect-imperfecte. Nimeni nu trăiește un paradis perfect, din care să nu lipsească întrebările fără răspuns. Cred cu tărie că suntem suma deciziilor noastre bune sau rele, iar uneori asta poate să fie complicat. Asumarea ne face să mergem mai departe. Astăzi, am alături o comunitate de 25000 de oameni pe Fb și alte mii de cititori, care își găsesc cumva energia de a merge mai departe, prin zâmbete, culoare și un strop de umor. Mă adresez celor care refuză stilul critic exagerat, mesajele negative, pentru simplul motiv că se hrănesc din lucrurile pozitive care li se întâmplă. E atât de simplu.", a povestit Emma.



Pe Emma Zeicescu o puteți urmări de luni până vineri, de la ora 10.00, la TVR 1, unde prezintă emisiunea de actualitate Perfect Imperfect.