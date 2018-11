Ce-i frământă pe englezi: A votat Meghan Markle la alegerile din SUA?

Palatul Kensington refuză să anunțe dacă fosta actriță americană a votat sau nu la alegerile legislative parţiale și regionale din Statele Unite.

Meghan Markle a susținut recent un discurs apreciat despre importanța votului femeilor, iar mulți s-au întrebat dacă ea a pus în aplicare ideile pe care le-a transmis. Ducesa, care încă se află în procesul de obținere a cetățeniei engleze după căsătoria sa cu prințul Harry, avea dreptul de a vota în alegerile midterm de marți, din Statele Unite.



Nu se știe, însă, dacă ea a votat sau nu, iar Palatul Kensington a respins cererile presei de a comunica informații pe această temă, relatează revista People.



Duminica trecută, Meghan Markle a susținut un discurs cu tentă feministă în Weelington, Noua Zeelandă, în onoarea aniversării a 125 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor. "Votul femeilor nu este doar despre dreptul de a vota, ci și despre ce reprezintă. Drepturile omului au fost acordate tuturor, inclusiv membrilor societății care au fost marginalizați, indiferent de rasă, sex, etnie sau orientare, pentru a putea să participe la alegerea viitorului lor și al comunității", a spus ea.



În noiembrie 2016, Meghan a promovat votul într-o postare pe blogul său de lifestyle, The Tig. "Dreptul de a vota este ceva pentru care au curs mult sânge, sudoare și lacrimi; încleștarea a fost fără sfârșit ca să avem această libertate. Am bifat căsuțele de pe buletinul meu de vot, săptămâna trecută, am închis ochii și m-am gândit la bunicii mei care nu au avut acest drept și gândidu-mă cât de mult s-ar fi schimbat viețile lor dacă l-ar fi avut. , scria ea.

Într-o ediție a emisiunii de televiziune "The Nightly Show with Larry Wilmore", difuzată înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2016, Meghan Markle l-a numit "misogin" și "dezbinator" pe Donald Trump și și-a declarat pe Instagram susținerea pentru contracandidata acestuia, Hillary Clinton, notează People.



Statutul de membru al familiei regale britanice limitează drastic implicarea în politică, iar Meghan Markle trebuie să respecte regulile stricte ale monarahiei.

Potrivit Royal.uk , Regina Elisabeta a II-a trebuie să rămână strict neutră din punct de vedere politic și are drept de veto, dar nu poate vota sau candida în alegeri.Partidul Republican îşi menţine controlul asupra Senatului Statelor Unite, însă a pierdut majoritatea în Camera Reprezentanţilor, în urma alegerilor de mijloc de mandat organizate marți. Republicanii au reuşit să-şi salveze majoritatea deţinut în Senat, după victoriile candidaţilor republicani în alegerile din Texas, Indiana şi Tennessee. Democraţii au avut ultima oară majoritatea în Camera Reprezentaţilor în anul 2010.Foto: Hepta