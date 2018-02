Cazul incredibil al fetiței care s-a născut cu inima în afara pieptului a făcut înconjurul lumii

Cazul unei fetițe din Rusia care s-a născut cu inima în afara pieptului, chiar sub piele, a făcut înconjurul lumii. Virsaviya Borun-Goncharova are 8 ani, este un munte de veselie și bună dispoziție, îi place la nebunie să danseze, să deseneze și să alerge, chiar dacă nu prea are voie să facă efort mare, scrie mirror.co.uk