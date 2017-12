A murit de cancer de colon la 32 de ani: Doctorii i-au spus că e prea tânără ca să aibă aşa ceva

Mama unei tinere care s-a stins din viaţă la 32 de ani, răpusă de cancerul la colon, a vorbit despre efectul devastator pe care boala l-a avut asupra fiicei sale.

Nicole Yarran, din Australia de Vest, a fost diagnosticată cu două forme de cancer în fază terminală. Medicii i-au confirmat prea târziu că are cancer de colon şi de ficat, atunci când soarta ei era pecetluită. La numai 32 de ani, tânăra s-a stins din viaţă, lăsând în urmă trei fetiţe şi o mamă neconsolată. Ultima ei dorinţă a fost să atragă atenţia asupra tinerilor care suferă de aceste boli necruţătoare.După moartea lui Nicole, mama sa, Kathy Narrier, încearcă să ducă mai departe munca ei, scrie The Independent . Femeia spune că atunci când a început să se simtă rău, Yarran a slăbit şi a început să aibă simptome precum balonare, constipaţie şi prezenţa sângelui în scaun, dar când a mers la doctor şi i-a spus ce simptome are, acesta i-a spus că ea e prea tânără ca să aibă cancer de colon şi i-a pus diagnosticul de colon iritabil.Yarran a simţit că ceva nu este în regulă cu ea. A mers să consulte un alt medic, iar acesta i-a spus că are intoleranţă la gluten. Niciunul dintre cei doi doctori nu i-a făcut vreun test.Nicole era însărcinată cu al treiea copil şi a aflat că are cancer când a făcut o ecografie, iar medicii i-au depistat o tumoare la ficat. După încă o ecografie, făcută de ajunul Crăciunului din 2015, Yarran a fost diagnosticată cu cancer colorectal metastazic şi trei zile mai târziu începea tratamentul., a explicat mama tinerei pentru Unilad Cel mai greu pentru Yarran a fost să ştie că nu va trăi ca să-şi vadă fetiţele crescând:, a spus mama tinerei., a adăugat Narrier.Femeia speră că, împărtăşind povestea tristă a fiicei sale, mai mulţi oameni vor fi avertizaţi când au simptome care le provoacă îngrijorare şi că medicii vor face analizele necesare., a explicat ea., este mesajul pe care femeia doreşte să îl transmită pentru ca alte persoane să poată fi salvate la timp.