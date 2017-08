20 de ani de la moartea Prinţesei Diana: Prinții William și Harry i-au adus un omagiu mamei lor

Astăzi se împlinesc 20 de ani de când Prinţesa de Wales, Lady Diana, şi prietenul ei, Dodi al Fayed, şi-au pierdut viaţa într-un accident de maşină la Paris, la 31 august 1997.

Numeroase evenimente au fost planificate pentru a comemora dispariţia Prinţesei Inimilor. Prinţii Harry şi William au transformat The Sunken Garden, în "Grădina Albă", în amintirea mamei lor.

Prinţul Harry şi Prinţul William au comemorat miercuri aminterea mamei lor. William şi Harry sunt recunoscători pentru flori, mesaje şi scrisori şi vor să mulţumească tuturor celor care au venit la Kensington Palace, în amintirea Dianei, se arată într-o postare pe contul de Instagram al Kensington Royal.



Ducele şi Ducesa de Cambridge, alături de Prinţul Harry au vizitat miercuri The Sunken Garden de la Kensington Palace, care anul acesta a fost transformată în Grădina Albă, dedicată Dianei, Prinţesa de Wales. Nu vor fi organizate alte evenimente regale pentru a marca joi comemorarea a 20 de ani de la moartea prințesei Diana.



Grădina albă este unul dintre cele patru locuri special amenajate în Londra pentru a o omagia pe prințesa Diana.

Celelalte trei sunt un loc de joacă aflat tot în grădinile de la palatul Kensignton, o fântână memorială în Hyde Park și o alee care îi este dedicată și care are ca punct terminus parcul St. James.Anul acesta, într-un documentar intitulat ”Diana, Our Mother: Her Life And Legacy”, Prinţul William şi Prinţul Harry au vorbit cu sinceritate şi emoţie despre regretul pe care îl resimt şi în prezent legat de ultima lor conversaţie telefonică cu mama lor, Prinţesa Diana, relatează Mediafax. Cei doi membri ai familiei regale britanice au făcut publice mai multe fotografii personale, de familie, inclusiv cu Prinţesa Diana însărcinată.A fost o conversaţie telefonică tipică între doi băieţi care se jucau şi mama lor, aflată în vacanţă în Franţa. Nu a durat mult întrucât cei doi băieţi pe atunci, Prinţul William şi Prinţul Harry, au vrut să se întoarcă să se joace cu verişorii lor.