16 ianuarie, cea mai deprimantă zi din 2017

Luni, 16 ianuarie, a fost desemnată cea mai deprimantă zi din anul 2017, reprezentând o dată aleasă în mod tradiţional în fiecare an, ce este cunoscută şi sub numele de ”Blue Monday”, potrivit consilierilor în lifestyle din Marea Britanie.

Pentru persoanele care preferă să vadă întotdeauna partea plină a paharului, ianuarie este luna în care oamenii îşi stabilesc obiective noi, încep o serie de activităţi interesante şi se supun unui proces de reevaluare în speranţa obţinerii unor rezultate optimiste în următoarele 12 luni. Însă, pentru persoanele mai puţin optimiste, ianuarie este cea mai dificilă lună a anului, relatează publicaţia The Mirror, citată de News.ro În ianuarie, organismul uman se resimte după consumul abuziv de alcool şi de ciocolată din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Crăciun şi a petrecerilor de Revelion. În plus, vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va creşte considerabil, iar nivelurile de vitamina D din organism vor putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare.Decembrie a fost, de asemenea, luna în care a existat cel mai mare risc de a fi părăsit de partenerul de viaţă - ziua cu cea mai mare probabilitate în acest sens fiind 11 decembrie.Ianuarie conţine însă ziua cea mai deprimantă din anul care tocmai a început. În mod deloc surprinzător, aceasta va fi o zi de luni. În 2017, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie - va fi 16 ianuarie.În mod semioficial, titlul de ”Blue Monday” este atribuit în fiecare an celei de-a treia zi de luni din ianuarie, notează sursa citată.Există însă şi o formulă de calcul empiric pentru determinarea acestei zile speciale. Potrivit agenţiei de turism Sky Travel, care îl citează pe expertul în lifestyle Cliff Arnall, formula de calcul ţine cont de mai multe variabile - condiţiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, numărul de zile care au trecut după Crăciun, numărul de zile care au trecut după încălcarea obiectivelor trasate pentru noul an şi nivelul scăzut de motivaţie.Foto: Hepta